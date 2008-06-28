"گومورا" بهترین فیلم خارجی جشنواره مونیخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد هیئت داوران جشنواره مونیخ در عین حال فیلم زندگینامهای "ستاره" پائولو سورنتینو که نگاهی طنزآمیز به زندگی جولیو آندروتی نخست وزیر پیشین ایتالیا دارد و "نور مخفی" کارلوس ریگاداس از مکزیک را به عنوان فیلمهای دوم و سوم این بخش انتخاب کرد.
صحنهای از فیلم "گومورا"
"ترانه تنهایی تهران" به کارگردانی سامان سالور نماینده ایران در بخش "آری - زایس" بود که ارزش جایزه آن 50 هزار یورو است و به نمایش فیلمهای غیرآلمانی اختصاص دارد. درام تینایجری "همه میمیرند جز من"، والریا گایا جرمانیکا از روسیه نیز جایزه سینهویژن جشنواره مونیخ را برد. این فیلم که یکی از فیلمهای بخش مسابقه هفته منتقدان کن بود، داستان دو بچه مدرسهای روسی است که برای اولین شب دیسکو خود آماده می شوند.
جایزه بهترین کارگردان بخش سینمای جوان آلمان از آن تیمو مولر برای فیلم Morscholz شد که درامی با موضوع زندگی شش شخصیت در یک شهر کوچک آلمانی است. هیکو مارتنز برای تریلر روانشناختی "بازی احمقها" جایزه بهترین فیلمنامه این بخش را گرفت و سوزان وولف برای دو فیلم "بیگانه درون من" امیلی آتف و "آدمهای خوششانس" یان جرج شوت جایزه بهترین بازیگر زن را برد.
جایزه بهترین بازیگر مرد نیز برای فیلم "پروفسور برامس - قاتل بیگناه" ساخته اسون تادیکن به مارکوس تومچیک رسید. بیست و پنجمین جشنواره فیلم مونیخ از 20 ژوئن (31 خرداد) با نمایش "کلاس" لورن کانته، فیلم برنده نخل طلای کن امسال آغاز شد و امروز شنبه با پخش فیلم "چی شد؟" بری لوینسن با بازی رابرت دنیرو به پایان می رسد.
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