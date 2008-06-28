حجاب و عفاف از مبانی توسعه و تقویت فضایل در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدرس رشته معارف اسلامی وعلوم قرآنی، ظهر امروز در حاشیه بازید از نمایشگاه طرح حجاب در رشت افزود: فرهنگ حجاب و عفاف منوط به توسعه فرهنگی جامعه است زیرا مقوله حجاب یک بحث فرهنگی است.

وی گفت: در مقوله حجاب بروز هنجار و ناهنجارها به طور دقیق تابع هنجارها و ناهنجارهای فرهنگی جامعه است و در واقع باز تولید بسیاری از عوامل فرهنگی است.

رسولی با تاکید بر تقویت هنجارهای فرهنگی یادآور شد: مقوله عفاف و حجاب یک امر فرهنگی است و از این منظر باید مورد بررسی قرار گیرد.

این استاد دانشگاه، حدود شرعی حجاب را نص صریح قرآن دانست و خاطرنشان کرد: کمتر موضوع رفتاری داریم که به صراحت در قرآن آمده باشد و این در صورتی است که نحوه‌ پوشش زنان در قرآن به طور کامل مشخص و معین شده و تمام مراجع تقلید نیز در این مورد اتفاق نظر دارند.

رسولی در مورد نوع حجاب و پوشش تصریح کرد: انتخاب نوع پوشش سلیقه‌ای و منوط به رعایت حدود و پوشیده بودن بدن است.

مدرس رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی گفت: تاکید اسلام بر مقوله حجاب به دلیل حضور فعال زنان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است از اینرو عفاف و حجاب باید به عنوان یک حق اجتماعی در جامعه تبیین شود.

نمایشگاه طرح عفاف و حجاب در قالب پوشش جدید اسلامی بیشتر با هدف تبلیغ و ترویج پوشش اسلامی با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان گیلان صبح شنبه در رشت گشایش یافته است.

در نمایشگاه "عفاف و حجاب" چادر در هشت طرح مدرن و در پنج رنگ متفاوت و همچنین مقنعه با تخفیف قابل توجه برای عموم ارائه می‌شود.

این نمایشگاه در خیابان مطهری جنب پرورشگاه مژدهی درمجتمع فرهنگی رفاهی فرهنگیان ومجتمع فرهنگی خاتم الانبیاء رشت دایر است.