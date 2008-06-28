رده بندی عجائب نه گانه علمی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی اهرام ثلاثه مصر، مجسمه های غول پیکر و کتابخانه های اسرار آمیز شگفتیها و عجائب دنیا را تشکیل می دادند و امروز عجائب دنیا شتاب دهنده ذرات، تلسکوپهای غول پیکر و برجهای خورشیدی با توانایی تولید انرژی پاک هستند.

در این راستا شبکه تلویزیونی "دیسکاوری چانل" آمریکا فهرستی از "عجائب نه گانه علم" را منتشر کرده است که یا در فاز تولید هستند و یا به مرحله بهره برداری رسیده اند.

در این طبقه بندی "شتاب دهنده ذرات Lhc" رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این حلقه غول پیکر 27 کیلومتری در زیر شهر ژنو حرکت می کند و در آینده ای نزدیک افتتاح می شود. این شتاب دهنده که با هزینه چهار میلیارد یورو ساخته شده درون خود از فناوری سه رنگ استفاده می کند و قرار است ذراتی با عنوان "بوزون هیگز" را پیدا و وجود آنها را تائید کند. ذرات "بوزون هیگز" تاکنون با تئوری مدل استاندارد فیزیک ذرات تائید نشده است و بنابراین کشف آن می تواند به عنوان مدلی واحد در توضیح تمام نیروهای جهان مورد استفاده قرار گیرد.

در رتبه دوم رده بندی عجائب نه گانه علم، راکتور "آیتر" قرار گرفته است. این راکتور برای جوش هسته ای استفاده می شود و براساس پیش بینی ها قرار است از سال 2015 انرژی پاک و نامحدود تولید کند. این مورد که پروژه آن در دست یک کنسرسیوم بین المللی است با هزینه 10 میلیارد یورو اجرا می شود.

سومین رتبه شگفتیهای دنیای علم "ایستگاه فضایی بین المللی" است که در مدار اطراف زمین واقع شده است.

از میان دیگر عجائب علمی که دیسکاوری چانل به جمع آوری و معرفی آنها پرداخته است می توان به "کشتی نوح دانه ها" اشاره کرد. "کشتی نوح دانه ها" در حقیقت نوعی انبار فوق فناوری است که در جزایر "اسوابارد" نروژ ساخته شده و در حال جمع آوری و نمونه برداری از دانه های تمام گیاهان روی زمین است.

همچنین برج غول پیکری به بلندی یک کیلومتر که دولت استرالیا در حال ساخت آن است نیز در این طبقه بندی قرار دارد. این برج خورشیدی قرار است انرژی خورشید را برای تامین گرما و برق در وسعت زیادی از مناطق اطراف ذخیره کند.

به گزارش مهر، از دیگر شگفتیهای علمی این طبقه بندی می توان به بزرگترین شبیه سازی که روی تغییرات آب و هوایی دنیا انجام شده اشاره کرد. این شگفتی مجازی حاصل تلاش دانشمندان دانشگاه آکسفورد است.

جایگاه نهم این رده بندی متعلق به "آنتارس" چشم الکترونیکی است که در دنیای اعماق آبها کاوش می کند. این تلسکوپ زیردریایی که حاصل تلاش دانشمندان در یک پروژه بین المللی است و زیر دریاچه ای در فرانسه نصب می شود به رصد ذرات نوترونیو با انرژی بالا در اعماق آبها می پردازد و از طریق این رصدها به اطلاعاتی در خصوص فعالیت ستاره ها و کهکشانهای بسیار دور دست می یابد.

دو عجائب باقی مانده شامل "تلسکوپ فضایی وب" است که محصول ناسا بوده و قرار است در سال 2013 جایگزین تلسکوپ فضایی هابل شود و دنیا را تا ارتفاع 5/1 میلیون کیلومتری رصد کند و دیگری رویای نصب و راه اندازی یک "آسانسور فضایی" است که زمین را به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می کند. با تحقق این رویا دیگر نیازی به پرتاب شاتلها نخواهد بود.