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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۷

مؤسسه الاقصی:

کشورهای اسلامی برای نجات مسجدالاقصی عجله کنند

کشورهای اسلامی برای نجات مسجدالاقصی عجله کنند

مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی با ارائه فیلمی مستند در مورد افزایش حفاریهای رژیم اشغالگر و فروپاشی خانه‌های اطراف مسجدالاقصی، از کشورهای اسلامی خواست به سرعت برای نجات این مکان مقدس اقدام کنند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، پس از آنکه مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی بارها نسبت به فروپاشی و تخریب برخی از خانه ها در قدس در کنار دیوارهای مسجدالاقصی و اطراف آن، که در اثر حفاریهای رژیم اشغالگر ایجاد شده بود، هشدار داد، نشستی با عنوان " خانه های قدس را نجات دهید" برگزار کرد .

این مؤسسه در این نشست فیلمی مستند با عنوان "پیش از فروپاشی قدس" نشان داد که شهروندان قدس از جهان اسلام خواستار نجات شهر قدس بودند و پیش از آنکه خانه های آنها طمعه صهیونیستها شود می خواستند که مانع از آوارگی و طرد شدن آنها شوند .

این فیلم به ضرورت اهتمام به امور قدس در مبارزه با شیوه ها و سیاستهای یهودی سازی صهیونیستها اشاره داشت.

این در حالی است که برخی از شاهدان عینی از صدای دستگاههای حفاری صهیونیستها زیر خانه های خود خبر می دادند و می گفتند خانه های آنها در حال فروپاشی است و شبانه روز صدای دستگاههایی را می شنوند که از بخشهای زیرین خانه های آنها به گوش می رسد.

اهالی قدس اعلام کردند که مؤسسه صهیونیستی حفاریهای خود را هدفمند انجام می دهد و سعی دارد مسجدالاقصی را به طور کامل به سیطره خود در آورد و سپس مردم را آواره و مجبور به مهاجرت به شهرها و کشورهای دیگر کند و خانه های خود را که نزدیک مسجدالاقصی است خالی کنند .

در این نشست شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی به ضرورت حمایت از شهر قدس اشاره کرد و گفت: جهان اسلام باید ندای ساکنان آن را بشنود.

شیخ رائد صلاح رئیس جنبش اسلامی فلسطین نیز درخواست کرد که یک نسخه از این فیلم مستند به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین داده شود، چرا که به اعتقاد وی این فیلم بحران در قدس را به صورت مستند به تصویر آورده و عمق فاجعه را نشان می دهد .

کد مطلب 706846

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