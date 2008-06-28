تغییر نحوه پرداخت یارانه های صادراتی

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه حمایت از صادرات غیرنفتی باید به صورت هدفمند باشد، گفت: برنامه وزارت بازرگانی حرکت به سمت پرداخت یارانه های هدفمند است که در این روش از شیوه پرداخت مستقیم جوایز به سمت پرداختهای غیرمستقیم گام بر خواهیم داشت.

معاون وزیر بازرگانی افزود: این درحالی است که منابع دولت محدود است و باید به صورت بهینه تخصیص یابد اما این موضوع به معنای حذف جوایز صادراتی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از ابعاد طرح تحول اقتصادی ارائه یارانه ها به صورت هدفمند به بخشهای مختلف اقتصادی است که در این میان پرداخت یارانه های صادراتی به صورت هدفمند نیز یکی از اهداف اصلی سازمان توسعه تجارت است.

طرح تحول اقتصادی دولت که با محوریت هدفمند کردن پرداخت یارانه ها تدوین شده، ابعاد وسیعی را در بر می گیرد که دامنه آن تا بازرگانی خارجی کشور نیز کشیده شده است.

بر این اساس مسئولان تجارت خارجی کشور تاکیدات زیادی را بر روی حمایتهای هدفمند از صادرات غیرنفتی دارند تا علاوه بر صرف بهینه منابع، بهره وری بیشتری را نیز در قبال پرداخت یارانه های صادراتی دریافت کنند.

سازمان توسعه تجارت به آن دسته از کالاهای صادراتی که ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته باشند، جوایز صادراتی بیشتری نیز پرداخت می کند؛ چرا که جوایز صادراتی از صفر تا 3 درصد میزان صادرات است که به تناسب میزان ارزش افزوده اختصاص می یابد.

مشارکت و برگزاری هدفمند نمایشگاه ها و هیئت های تجاری، توسعه خوشه های صادرات گرا، توسعه 4 کنسرسیوم صادراتی که مصوبه های هیئت دولت را دارند و حرکت به سمت پرداخت مشوقهای صادراتی غیرمستقیم از جمله برنامه های سال جاری سازمان توسعه تجارت ایران به شمار می آید.