ششمین جشنواره بزرگ شنا با استقبال 300 شناگر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که با هدف شناسایی نخبگان شنا در سراسر کشور و جذب و شناسایی آنها جهت حضور در پایگاه های قهرمانی شنا به صورت آزاد برگزار شد شناگران استخرهای شهر تهران و شناگران نونهال و نوجوان چهار شهر قم، کیش، قزوین و کرج با یکدیگر به رقابت پرداختند که شناگران دختر در 14 ماده در مرکز استعدادیابی و قهرمان پروری فدراسیون شنا (استخر کشوری) و شناگران پسر در 12 ماده در استخر قهرمان پروری آزاد در حضور خانواده شناگران رقابت های جذاب و هیجان انگیزی را به نمایش گذاشتند.



در پایان این جشنواره به نفرات برتر لوح شرکت در جشنواره و هدایایی از سوی فدراسیون شنا اهدا شد.

نفرات برتر این جشنواره در بخش پسران به شرح ذیل است:

50 متر آزاد: رده سنی 7 سال// سمند منظوری (شناگر آزاد)، 50 متر آزاد : رده سنی 8 سال // دانیال حیدری (استخر کشوری)، 50 متر آزاد : رده سنی 9 سال // سام منیعی (استخر کشوری) ، 50 متر آزاد : رده سنی 10 سال// فراز اکبری(استخر آزادی)، 100 متر آزاد: رده سنی 11 سال// سید سجاد سیادتی پور (استان قم) ، 100 متر آزاد: رده سنی 12 سال// امیر عطا ستاری جاوید (شناگر آزاد)، 100 متر آزاد: رده سنی 13 سال// نوژن کریمی (استخر بامداد)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 9 سال// علیرضا امینی(استخر رجایی) ، 50 متر کرال پشت، رده سنی 10 سال// یونس علیزاده (استان قم)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 11 سال // آرمان صانعی (استخر کشوری)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 12 سال// دانیال اخوت (استخر آزاد)، 100 متر کرال پشت: رده سنی 13 سال// نوژن اکرمی پویا (استخر بامداد)



نفرات برتر این جشنواره در بخش دختران نیز به این شرح است:

50 متر آزاد: رده سنی 7 سال//آرمینا بهانی (استخر پرسپولیس)، 50 متر آزاد: رده سنی 8 سال// مریم بحرپیما(شناگر آزاد)، 50 متر آزاد: رده سنی 9 سال// هلیا توفیقی (استخر آرمین)، 50 متر آزاد: رده سنی 10 سال// عاطفه فارسی زاده (استخر خادم)،50 متر کرال پشت: رده سنی 9 سال// هلیا توفیقی (استخرآرمین)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 10 سال// ملیکا قیاسی (استخر آرمین)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 11 سال // کیمیا صبوریان (استخر کشوری)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 12 سال// کیمیا بهاری (استخر آرمین)، 100 متر آزاد: رده سنی 11 سال// کیمیا صبوریان(استخر کشوری)، 100 متر آزاد: رده سنی 12 سال// بیتا برنا(استخر خادم)، 100 متر آزاد: رده سنی 13 سال// مهتاب کبیر نژاد (استخر شیرودی)،100 متر کرال پشت: رده سنی 13 سال// مهتاب کبیر نژاد(استخر شیرودی)، 100 متر آزاد: رده سنی 14 سال// فاطمه رفیعی تاری (کیش)، 100 متر کرال پشت: رده سنی 14 سال// فاطمه رفیعی تاری (کیش)

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