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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۷

ششمین جشنواره بزرگ شنا با استقبال 300 شناگر برگزار شد

ششمین جشنواره بزرگ شنا با استقبال 300 شناگر برگزار شد

ششمین جشنواره بزرگ شنا بزرگداشت نوزدهمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) ، روز گذشته با استقبال 300 شناگر نوجوان (160 شناگر پسر و 140 شناگر دختر) در استخرهای آزادی و کشوری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که با هدف شناسایی نخبگان شنا در سراسر کشور و جذب و شناسایی آنها جهت حضور در پایگاه های قهرمانی شنا به صورت آزاد برگزار شد شناگران استخرهای شهر تهران و شناگران نونهال و نوجوان چهار شهر قم، کیش، قزوین و کرج با یکدیگر به رقابت پرداختند که شناگران دختر در 14 ماده در مرکز استعدادیابی و قهرمان پروری فدراسیون شنا (استخر کشوری) و شناگران پسر در 12 ماده در استخر قهرمان پروری آزاد در حضور خانواده شناگران رقابت های جذاب و هیجان انگیزی را به نمایش گذاشتند.

در پایان این جشنواره به نفرات برتر لوح شرکت در جشنواره و هدایایی از سوی فدراسیون شنا اهدا شد.
نفرات برتر این جشنواره در بخش پسران به شرح ذیل است:
50 متر آزاد: رده سنی 7 سال// سمند منظوری (شناگر آزاد)، 50 متر آزاد : رده سنی 8 سال // دانیال حیدری (استخر کشوری)، 50 متر آزاد : رده سنی 9 سال // سام منیعی (استخر کشوری) ، 50 متر آزاد : رده سنی 10 سال// فراز اکبری(استخر آزادی)، 100 متر آزاد: رده سنی 11 سال// سید سجاد سیادتی پور (استان قم) ، 100 متر آزاد: رده سنی 12 سال// امیر عطا ستاری جاوید (شناگر آزاد)، 100 متر آزاد: رده سنی 13 سال// نوژن کریمی (استخر بامداد)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 9 سال// علیرضا امینی(استخر رجایی) ، 50 متر کرال پشت، رده سنی 10 سال// یونس علیزاده (استان قم)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 11 سال // آرمان صانعی (استخر کشوری)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 12 سال// دانیال اخوت (استخر آزاد)، 100 متر کرال پشت: رده سنی 13 سال// نوژن اکرمی پویا (استخر بامداد)

نفرات برتر این جشنواره در بخش دختران نیز به این شرح است:
50 متر آزاد: رده سنی 7 سال//آرمینا بهانی (استخر پرسپولیس)، 50 متر آزاد: رده سنی 8 سال// مریم بحرپیما(شناگر آزاد)، 50 متر آزاد: رده سنی 9 سال// هلیا توفیقی (استخر آرمین)، 50 متر آزاد: رده سنی 10 سال// عاطفه فارسی زاده (استخر خادم)،50 متر کرال پشت: رده سنی 9 سال// هلیا توفیقی (استخرآرمین)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 10 سال// ملیکا قیاسی (استخر آرمین)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 11 سال // کیمیا صبوریان (استخر کشوری)، 50 متر کرال پشت: رده سنی 12 سال// کیمیا بهاری (استخر آرمین)، 100 متر آزاد: رده سنی 11 سال// کیمیا صبوریان(استخر کشوری)، 100 متر آزاد: رده سنی 12 سال// بیتا برنا(استخر خادم)، 100 متر آزاد: رده سنی 13 سال// مهتاب کبیر نژاد (استخر شیرودی)،100 متر کرال پشت: رده سنی 13 سال// مهتاب کبیر نژاد(استخر شیرودی)، 100 متر آزاد: رده سنی 14 سال// فاطمه رفیعی تاری (کیش)، 100 متر کرال پشت: رده سنی 14 سال// فاطمه رفیعی تاری (کیش)
کد مطلب 706854

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