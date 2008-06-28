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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

حسینی به مهر خبر داد:

ایجاد لایحه یا طرح برای برخورد قانونی با موسسات آموزش عالی غیرمجاز

ایجاد لایحه یا طرح برای برخورد قانونی با موسسات آموزش عالی غیرمجاز

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از پیشنهادات وزارت علوم به مجلس ایجاد مصوبه قانونی درباره موسسات آموزشی غیرمجاز برای برخورد صریح با آنها است.

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم به نمایندگان مجلس پیشنهاد خواهد داد که این موضوع یا به صورت طرح از جانب مجلس و یا به صورت لایحه ای از طرف دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

قائم مقام وزیر علوم گفت: از این رو موضوع برخورد قانونی با این مراکز در دستور کار جدی وزارت علوم قرار دارد و همکاری نمایندگان مجلس نیز در این زمینه الزامی است.

وی با اشاره به اولین جلسه برخی مسئولین وزارت علوم با نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد موضوعات مربوط به آموزش عالی دسته بندی شود و مسائل مربوط به فرهنگی، فناوری، ارتباط با صنعت و ... هر یک به صورت موضوعی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

کد مطلب 706855

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