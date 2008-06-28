ایجاد لایحه یا طرح برای برخورد قانونی با موسسات آموزش عالی غیرمجاز

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم به نمایندگان مجلس پیشنهاد خواهد داد که این موضوع یا به صورت طرح از جانب مجلس و یا به صورت لایحه ای از طرف دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

قائم مقام وزیر علوم گفت: از این رو موضوع برخورد قانونی با این مراکز در دستور کار جدی وزارت علوم قرار دارد و همکاری نمایندگان مجلس نیز در این زمینه الزامی است.

وی با اشاره به اولین جلسه برخی مسئولین وزارت علوم با نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد موضوعات مربوط به آموزش عالی دسته بندی شود و مسائل مربوط به فرهنگی، فناوری، ارتباط با صنعت و ... هر یک به صورت موضوعی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.