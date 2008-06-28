ادامه مخالفتها با قرارداد هسته ای هند-آمریکا و اتهام خیانت به سینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندوستان تایمز، حزب کمونیست اعلام کرد : این بحران در نتیجه تلاش دوباره " مانموهان سینگ" به منظور نزدیک شدن به آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف توافقنامه پادمانها برای عملی کردن این قرارداد هسته ای ایجاد شده است.

"پراکاش کارات" دبیرکل حزب کمونیست هند با اطمینان از اینکه دهلی نو به تلاش خود در رابطه با آژانس ادامه خواهد داد، دولت هند را به خیانت متهم کرد.

حزب کمونیست هند چندی پیش نیز اعلام کرده بود: اگر مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره این قرارداد جنجالی به سال جدید میلادی کشیده شود، از دولت ائتلافی خارج خواهد شد و دولت باید برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده شود.

احزاب چپگرای شریک در دولت ائتلافی هند از ماهها قبل با قرارداد مزبور به دلیل اینکه به آمریکا اجازه دخالت در سیاست خارجی کشور را می دهد و برنامه تسلیحات هسته ای آن را به خطر می اندازد، مخالفت می کردند، اما ماه گذشته حزب کمونیست در اقدامی تعجب انگیز به دولت "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند اجازه داد مذاکرات با آژانس را آغاز کند؛ مشروط براینکه توافقنامه ای به امضا نرسد.

جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) درسفر خود به دهلی نو، توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005 (27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.