۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

تیمهای مازندران و گلستان به مرحله یک چهارم بسکتبال بانوان کشور صعود کردند

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مینی بسکتبال فدراسیون بسکتبال کشور از صعود تیمهای مازندران و گلستان به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی بانوان کشور خبر داد.

امیک زادور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در پایان این مسابقات تیم مازندران با سه پیروزی و گلستان با دو پیروزی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

وی افزود: در آخرین روز این مسابقات که شامگاه جمعه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برگزار شد، تیم مازندران در دو دیدار خود به ترتیب 42 بر یک تیم گیلان را شکست داد و 41 بر هفت از سد تیم گلستان گذشت.

وی یادآور شد: در دو دیدار دیگر نیز تیم گلستان با نتیجه 23 بر 5 تیم سمنان به برتری دست یافت و تیم سمنان هم در آخرین دیدار خود هفت بر شش برابر گیلان صاحب برتری شد.

زادور بیان داشت: مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی بانوان کشور با شرکت چهار تیم مازندران، گیلان، گلستان و سمنان از گروه س این رقابتها به مدت دو روز در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برگزار شد.

وی با بیان اینکه با صعود تیمهای مازندران و گلستان از گروه س به مرحله یک چهارم نهایی، شمار تیم های صعود کننده در این مرحله به شش تیم افزایش یافت، منتظر برگزاری گروه د و آخرین گروه این مسابقات هستیم که فدراسیون بسکتبال هنوز زمان و مکان این گروه را اعلام نکرد.

