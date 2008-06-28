حضور چین، تایلند و مجارستان در تورنمنت فوتسال ایران قطعی شد

حسین شمس در حاشیه دیدار دوستانه تیمهای صنایع چوبی محبوبی آمل و شهید منصوری قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل گفت: این تورنمنت روزهای 18 تا 22 مرداد ماه در تهران برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات به منظور آمادگی بیشتر تیم ملی در راستای آمادگی برای مسابقات جام جهانی برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در خصوص علت انتخاب این سه تیم برای تورنمنت ایران و بازی تدارکاتی با تیم ملی کشورمان عنوان کرد: به هر حال این مسابقات برای آمادگی بیشتر تیم و ارزیابی و شناخت کادر فنی از بازیکنان جدید و قدیمی است.

شمس با بیان اینکه تیمهای ملی چین و تایلند از تیمهای خوب و در حال رشد در فوتسال آسیا هستند از تیم مجارستان نیز به عنوان یک تیم سرشناس اروپایی و صاحب سبک در فوتسال این قاره یاد کرد.

وی با بیان اینکه یک روز قبل از آغاز این تورنمنت، بازیکنان ملی پوش را از تیمهای باشگاهی که در حال برگزاری بازیهای لیگ برتر هستند به تیم ملی فراخواهیم خواند خاطرنشان کرد: بازیکنان ملی پوش در طول برگزاری بازیهای لیگ به مرز کامل آمادگی می رسند.