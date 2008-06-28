راهیابی هفت قایق ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات هزار متر

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و در اولین روز از مسابقات قایقرانی آبهای آرام کاپ سه جهانی قایقرانان 41 کشور در رشته های 1000 متر به رقابت پرداختند که در نهایت هفت قایق ایران موفق به راهیابی به مرحله نیمه نهایی شدند.

در رشته کایاک یک نفره مردان احمدرضا طالبیان و رضا رئیسی هر دو راهی مرحله دوم شدند. در کایاک دو نفره مردان نیز قایق اروند درویش و پدرام دادک و قایق بخشی زاده و امین بوداغی هر دو به دیدار نیمه نهایی رسیدند.

درکایاک چهار نفره مردان نیز تیم ایران متشکل از علیرضا علی محمدی، اروند درویش، پدرام دادک و بخشی زاده به دور بعد راه یافتند.

در کایاک یک نفره بانوان راحله محمد میرزایی و در دو نفره زنان تیم ایران با ترکیب سیما عروجی و آرزو معتمدی راهی مرحله نیمه نهایی شدند. هفت قایق کشورمان برای رسیدن به مرحله نهایی امروز به رقابت می پردازند. رقابتهای 500 متر به دلیل بدی آب وهوا لغو و به امروز موکول شده است.

رقابتهای کاپ سه جهانی قایقرانی آبهای آرام با حضور 41 کشور فردا به کار خود پایان می دهد.