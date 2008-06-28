کنترل بهداشتی استخرهای کشور هر دو هفته یک بار

مهندس رضا غلامی با عنوان این مطلب که نظارت بر رعایت نکات بهداشتی در استخرها طی فصل گرما از حساسیت بیشتری برخوردار می شود، به خبرنگار مهر گفت: در روزهای گرم سال، نظارت و کنترل بر استخرها توسط بازرسین وزارت بهداشت بیشتر می شود.

وی با اشاره به بازدید هر دو هفته یک بار از استخرها در کشور، افزود: یکی از موارد نظارت بر استخرها، کلر سنجی است که صورت می گیرد.

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت، شرط رعایت بهداشت استخرها را حداقل یک و حداکثر سه میلی گرم کلر در هر لیتر آب عنوان کرد و گفت: شست و شوی مرتب استخر، گندزدایی، داشتن فاضلاب و سرویس های بهداشتی و در صورت داشتن بوفه، رعایت سلامت موادغذایی و خوراکی که عرضه می شود، از جمله مواردی است که در بازرسی از استخرها به آنها توجه جدی می شود.

غلامی با تاکید بر دستورالعمل صادره از سوی وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور در خصوص نظارت جدی بر وضعیت استخرها، افزود: این بازرسی ها در برخی شهرها که تعداد کمتری استخر دارند، هر هفته صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: البته کنترل وضعیت بهداشتی استخرها در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک ممکن است هر ماه صورت بگیرد و این به خاطر کمبودهایی است که داریم.

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت، در عین حال وضعیت بهداشتی استخرها در سالهای اخیر نسبت به یکی دو دهه قبل را بسیار مطلوب توصیف کرد.