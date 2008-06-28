حقایق را افشاء می کنم/ آژانس یک سازمان آمریکایی- صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقدیرخان در گفتگو با یک مجله اردو زبان چاپ نیویورک گفت : زمان مناسبی برای افشای حقایق فرا رسیده و گزارش من به زودی حقایق را منعکس خواهد کرد.

این دانشمند اتمی پاکستان همچنین افزود: پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در حال اجرای دستورکار آمریکا مبنی بر تجزیه این کشور تا سال 2015 است و او کاری را می کند که مورد تقاضای آمریکاست.

وی همچنین درادامه با انتقاد ازآژانس گفت:" آژانس نه یک سازمان بین المللی، بلکه یک سازمان آمریکایی- یهودی است ومن مؤظف به پاسخگویی در برابر آن نیستم".

این دانشمند افزود: برخی از اعترافات من به این دلیل بوده است که می خواستم به منافع ملی کشورم کمک کنم. در آن زمان به من گفته شد که درصورت نپذیرفتن اتهام (قاچاق هسته ای) احتمالاً پاکستان بمباران خواهد شد.

عبدالقدیرخان در ادامه گفت :"بی نظیر بوتو توسط همان افرادی ترور شد که مرا وادار به اعتراف به قاچاق هسته ای کردند".

عبدالقدیرخان از سال 2004 پس از آنکه در گفتگویی مدعی شد که به لیبی و کره شمالی تجهیزات اتمی فروخته است، در بازداشت خانگی به سر می برد؛ اعترافی که وی بعداً اذعان کرد که تحت فشار انجام داده است.