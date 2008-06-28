به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، این کتاب با حضور نویسنده و منتقدانی چون علی اکبر والایی، فرزام شیرزادی و لیلا جلینی نقد میشود.
این نشست در قالب برنامه نقد کتابهای برگزیده یازدهین دوره جشنواره دفاع مقدس با عنوان «چهل هفته، چهل کتاب» در سرای اهل قلم برگزار میشود.
«داستانهای شهر جنگی» برنده بهترین کتاب سال دفاع مقدس در بخش داستان کوتاه در سال 78 و برنده رتبه اول بهترین کتب 20 سال داستاننویسی دفاع مقدس در سال 79 شده است. این کتاب از مجموعه «کتب زرین» نشر سوره مهر است که تاکنون به چاپ نهم رسیده و سال گذشته فیلم «اتوبوس شب» کیومرث پوراحمد بر اساس یکی از داستانهای آن ساخته شد.
برنامه مذکور روز یکشنبه 23 تیرماه ساعت 17 عصر در سرای اهل قلم برگزار می شود.
نظر شما