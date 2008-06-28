بودجه فرهنگی تبلیغات اسلامی قم 44 درصد کاهش یافته است

حجت ‌الاسلام حسین ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: به رغم کاهش بودجه این اداره، برای بهینه ‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان قم در طول تابستان برنامه‌های گسترده‌ ای از جمله فعالیت 160 کانون فرهنگی، برگزاری 200 کلاس قرآنی و برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی، ورزشی و ... اجرا می شود.



وی همچنین از قول مساعد مسئولان استانی برای جبران کاهش بودجه اداره تبلیغات اسلامی استان قم خبر داد و گفت: با توجه به آسیب‌پذیری جوانان در عصر ارتباطات کنونی، باید در طول سال نیز برنامه‌های مدونی برای تقویت پایه‌های دینی جوانان اجرا شود.