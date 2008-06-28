  1. استانها
  2. قم
۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

بودجه فرهنگی تبلیغات اسلامی قم 44 درصد کاهش یافته است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: سازمان برنامه‌ و بودجه استان قم، بودجه فرهنگی این اداره را 44 درصد کاهش داده است.

حجت ‌الاسلام حسین ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: به رغم کاهش بودجه این اداره، برای بهینه ‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان قم در طول تابستان برنامه‌های گسترده‌ ای از جمله فعالیت 160 کانون فرهنگی، برگزاری 200 کلاس قرآنی و برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی، ورزشی و ... اجرا می شود.

وی همچنین از قول مساعد مسئولان استانی برای جبران کاهش بودجه اداره تبلیغات اسلامی استان قم خبر داد و گفت: با توجه به آسیب‌پذیری جوانان در عصر ارتباطات کنونی، باید در طول سال نیز برنامه‌های مدونی برای تقویت پایه‌های دینی جوانان اجرا شود.

کد مطلب 706883

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها