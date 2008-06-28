آغاز طرح مکانیزاسیون سیستم بازنشستگی نیروهای مسلح

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از طریق اجرای طرح مکانیزاسیون سیستم بازنشستگی ، تمامی موارد مربوط به حقوق، بدون مراجعه بازنشسته به شعب به صورت الکترونیک انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح از ابتدای خرداد ماه آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح همچنین از تحویل دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح و بازنشستگان از طریق پست خبر داد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته با شرکت پست ، تمامی دفترچه های خدمات درمانی نیروهای مسلح و بازنشستگان از طریق پست به درب منازل تحویل داده خواهد شد.

دقیقی خاطر نشان کرد: سالی یک میلیون تعویض دفترچه داریم و 5/4 میلیون بازنشسته و نیروهای مسلح تحت پوشش این طرح قرار دارند.