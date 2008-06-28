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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

سردار دقیقی خبر داد:

آغاز طرح مکانیزاسیون سیستم بازنشستگی نیروهای مسلح

آغاز طرح مکانیزاسیون سیستم بازنشستگی نیروهای مسلح

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، از آغاز طرح مکانیزاسیون سیستم بازنشستگی خبر داد و گفت: از این پس به صورت الکترونیک به بازنشستگان خدمات ارائه می دهیم.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از طریق اجرای طرح مکانیزاسیون سیستم بازنشستگی ، تمامی موارد مربوط به حقوق،  بدون مراجعه بازنشسته به شعب به صورت الکترونیک انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح از ابتدای خرداد ماه آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح همچنین از تحویل دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح و بازنشستگان از طریق پست خبر داد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته با شرکت پست ، تمامی دفترچه های خدمات درمانی نیروهای مسلح و بازنشستگان از طریق پست به درب منازل تحویل داده خواهد شد.

دقیقی خاطر نشان کرد: سالی یک میلیون تعویض دفترچه داریم و 5/4 میلیون بازنشسته و نیروهای مسلح تحت پوشش این طرح قرار دارند.

کد مطلب 706888

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