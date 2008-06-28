40 پروژه ورزشی ملی در مازندران در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، نصرالله پریچهره صبح شنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی ویژه استخر شنا در شهرستان آمل اظهار داشت: تاکنون هفت پروژه ملی ورزشی در استان به بهره برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال رایزنی برای افزایش این تعداد به 52 پروژه ملی ورزشی هستیم.

پریچهره با بیان اینکه تا دو هفته آینده حدود شش سالن ورزشی در مازندران آماده بهره برداری می شود، افزود: تربیت بدنی مازندران برای افزایش فضاهای ورزشی برای نوجوانان به حمایتهای بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه سهم ورزش مازندران از موقوفات بر خلاف مسجد و مدرسه خالی است، خواستار توجه مدیران این بخش به ورزش استان شد.

رئیس اداره تربیت بدنی آمل نیز در این مراسم با بیان اینکه تاکنون چهار استخر شنا در این شهرستان افتتاح شده است از صدور دو مجوز به بخشهای خصوصی برای ایجاد استخر شنا در این شهرستان خبر داد.

هاشم جمشید پناه با بیان اینکه این شهرستان با همکاری بخشهای خصوصی در ساخت و ساز در ورزشهای آبی رشد خوبی داشته است، افزود: تربیت بدنی از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در ساخت و سازهای ورزشی استقبال می کند.