به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "ترانه مادری" در 50 قسمت 35 دقیقه‌ای از 20 اردیبهشت کلید خورده و تصویربرداری ادامه دارد. مسعود بهبهانی‌نیا سرپرست نویسندگان و علی‌اکبر بابالو، زهرا پارسافر و محمدرضا خالقی‌زاده نویسندگان این پروژه هستند.

دانیال حکیمی در نمایی از مجموعه "ترانه مادری"

این مجموعه به صورت روتین از اواسط تیر ماه از شبکه سه پخش می‌شود و هما روستا، دانیال حکیمی، فاطمه گودرزی، حمیرا ریاضی، مینا لاکانی، امیر دژاکام و ... نقش‌آفرینی می‌کنند.

"ترانه مادری" روایتگر خواهر و برادری به نام‌های فرخ و فرخنده است که مشکلات بسیاری در روابط‌ شان دارد و این باعث دوری آنها از هم و مهاجرت فرخنده می‌شود. تا اینکه بعد از قبولی پویا پسر فرخنده در یکی از دانشگاههای تهران او به تهران برمی‌گردد.

عوامل این پروژه عبارتند از محمد حاتمی بازیگردان، محمدی و مهران مهام تهیه‌کنندگان، محمد افسری مدیر تصویربرداری، مهدی آزادی صدابردار، مهری شیرازی طراح گریم، حسین عالی‌نژاد طراح صحنه و لباس، مجتبی خادم‌زاده برنامه‌ریز و شاپور دلدار مدیر تولید.