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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

"ترانه مادری" اواسط تیرماه از شبکه سه پخش می‌شود

"ترانه مادری" اواسط تیرماه از شبکه سه پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "ترانه مادری" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده از اواسط تیرماه ساعت 23 از شبکه سه روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "ترانه مادری" در 50 قسمت 35 دقیقه‌ای از 20 اردیبهشت کلید خورده و تصویربرداری ادامه دارد. مسعود بهبهانی‌نیا سرپرست نویسندگان و علی‌اکبر بابالو، زهرا پارسافر و محمدرضا خالقی‌زاده نویسندگان این پروژه هستند.

دانیال حکیمی در نمایی از مجموعه "ترانه مادری"

این مجموعه به صورت روتین  از اواسط تیر ماه از شبکه سه پخش می‌شود و هما روستا، دانیال حکیمی، فاطمه گودرزی، حمیرا ریاضی، مینا لاکانی، امیر دژاکام و ... نقش‌آفرینی می‌کنند.

"ترانه مادری" روایتگر خواهر و برادری به نام‌های فرخ و فرخنده است که مشکلات بسیاری در روابط‌ شان دارد و این باعث دوری آنها از هم و مهاجرت فرخنده می‌شود. تا اینکه بعد از قبولی پویا پسر فرخنده در یکی از دانشگاههای تهران او به تهران برمی‌گردد.

عوامل این پروژه عبارتند از محمد حاتمی بازیگردان، محمدی و مهران مهام تهیه‌کنندگان، محمد افسری مدیر تصویربرداری، مهدی آزادی صدابردار، مهری شیرازی طراح گریم، حسین عالی‌نژاد طراح صحنه و لباس، مجتبی خادم‌زاده برنامه‌ریز و شاپور دلدار مدیر تولید.

کد مطلب 706892

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