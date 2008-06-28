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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

اسلامی خبر داد :

نظرسنجی مجمع نمایندگان ادوار برای نحوه شرکت در انتخابات آتی

نظرسنجی مجمع نمایندگان ادوار برای نحوه شرکت در انتخابات آتی

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس اجرای نظر سنجی از اعضای این تشکل برای چگونگی حضور در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.

یدالله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برگزاری مجمع عمومی نمایندگان ادوار مجلس در روز پنجشنبه گذشته اظهار داشت : درنشست عمومی مجمع نمایندگان ادوار مجلس،  اعضا مباحثی را در مورد مشکلات و تنگناهای فضای سیاسی کشور و تحلیل انتخابات دور هشتم مجلس و حضور در انتخابات دهم ریاست جمهوری در قالب تریبون آزاد مطرح کردند .

وی ادامه داد : در بخش دیگری از این نشست اقدامات  شورای مرکزی ، نتایج جلسات مجمع عمومی و بیانیه ها ی مجمع نمایندگان به اطلاع اعضا رسید و مورد بررسی قرار گرفت .

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه های مجمع نمایندگان ادوار مجلس برای حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس گفت : فرم نظر سنجی دربین اعضای مجمع نمایندگان درزمینه  انتخابات آتی توزیع شد که نتایج تحلیلی این نظر سنجی مبنای عمل ما برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود .

کد مطلب 706896

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