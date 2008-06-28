21 تعاونی مسکن مهر در نوشهر تشکیل شد

ایوب شیخ نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این شمار تعداد 15 تعاونی عضو اتحادیه تعاونی های مسکن و مهر نوشهر بوده و سه شرکت تعاونی هنوز به ثبت نرسیده است.

وی اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 500 نفر از طریق سامانه اینترنتی و مراجعه حضوری برای شرکت در طرح مهر در این شهرستان ثبت نام کردند.

وی خاطرنشان کرد: از این شمار 806 خانوار در شرکت تعاونی مسکن مهر شماره دو عضویت دارند که این تعاونی بیشترین شمار اعضا در استان دارد.

به گفته شیخ نژاد، تهیه نشدن زمین مورد نیاز، عملیاتی شدن ساخت مسکن مهر در این شهرستان با مشکل روبرو کرده است.

رئیس اداره تعاون نوشهر ادامه داد: همکاری ادارات و نهادهای مربوط برای تسریع در اجرای این مصوبه دولت ضروری است.

70 هزار نفر از جمعیت 118 هزار نفری نوشهر عضویت شرکتهای تعاونی هستند.