بازیکنانم انگیزه زیادی دارند / نسبت به همه تیم ها شناخت کافی دارم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، عربستان که برای چهارمین صعود متوالی خود به جام جهانی تلاش می کند در گروه دوم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در کنار ایران، کره جنوبی ، کره شمالی و امارات قرار گرفته است.

الجوهر که در میان بازیهای مرحله قبل جایگزین هلیو دوس آنجوس برزیلی شد بعد از قرعه کشی دیروز گفت : " قرعه کشی تیم ها را در دو گروه متعادل قرار داد و به نظرم تیم ها شانس نسبتا برابری برای صعود دارند".

وی ادامه داد: " من به انگیزه بازیکنانم برای صعود اطمینان دارم. ما با همه این چهار تیم در گذشته بازی کرده ایم و نسبت به هم شناخت کافی داریم".

الجوهر خاطر نشان کرد: " من نمی گویم که بازیهای آسانی داریم و با تیم های ضعیفی بازی می کنیم. همه تیم های این دور با موفقیت از گروه های قبلی بالا آمده اند و قدرت زیادی دارند".

سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان تاکید کرد: "ما از حمایت کافی برای صعود برخورداریم و حتما به جام جهانی خواهیم رسید".

عربستان در اولین بازی در روز 6 سپتامبر میزبان ایران خواهد بود.

