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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۲

اختصاصی مهر /

مصوبه وزارت علوم برای جایگزینی اعزام دانشجو به خارج با دوره های مشترک

مصوبه وزارت علوم برای جایگزینی اعزام دانشجو به خارج با دوره های مشترک

مدیر کل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم گفت: اعزام دانشجویان به خارج از کشور با پذیرش دانشجویان در دوره های مشترک با دانشگاههای خارج از کشور جایگزین می شود.

دکتر علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه ایجاد دوره های مشترک به جای اعزام دانشجو به خارج در شورای بورس وزارت علوم مطرح و تصویب و در حال مطالعه بیشتر و عملیاتی شدن این طرح هستیم.

وی اظهار داشت: بر اساس این سیاست جدید، دوره های مشترک به تدریج جای اعزام را می گیرند. البته این بدن معنا نیست که هیچ اعزامی صورت نگیرد بلکه با توجه به نیاز کشور در برخی رشته ها به اعزام دانشجو ضروری است و نمی توان آن را به طور کامل حذف کرد.

مدیر کل بورس وزارت علوم گفت: این دوره ها با دوره های مشترکی که دانشگاهها برگزار می کنند متفاوت است و در رابطه با سیاستهای اعزام و رشته های اولویت دار ایجاد و هزینه آن نیز توسط اداره کل بورس پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: نحوه ورود دانشجو به این دوره ها هنوز مشخص نشده است و باید در این زمینه دستور العمل ویژه ای را تهیه کرد.

متکان گفت: این طرح در ابتدا به صورت پایلوت برای چند رشته محدود اجرا می شود و پیش بینی می شود در سال 88 عملیاتی شود.

کد مطلب 706912

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