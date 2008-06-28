135 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش یگانهای حفاظت قرار دارد

سرهنگ تقی ایروانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور حفاظت از این میزان اراضی و در صورتی که هر 10 هزار هکتار تحت پوشش یک نیرو قرا گیرد لازم است 13 هزار و 500 نیرو در این یگان به کار گرفته شوند.

وی افزود: این در حالیست که هم اکنون دو هزار و 200 نیرو در حال آموزش، تسلیح و تلبیس هستند و برای ایجاد شرایطی نسبی لازم است حداقل هفت هزار و 400 نیرو به کار گرفته شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تجهیز سیستم حفاظت از جنگلها و مراتع به انواع امکانات مورد نیاز چون هلی کوپتر، هواپیمای شناسایی، دوربین و .... می تواند در کنار آموزش نیروهای انسانی و فرهنگسازی در بین اقشار مختلف از ورود به حریم جنگل و ... جلوگیری کند و سیستم را به سمت حفاظت تخصصی سوق دهد.

ایروانی یادآور شد: ایجاد شرایطی که در آن مردم حاشیه نشین جنگلها و مراتع بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند یک اصل اساسی برای حفاظت از محیط زیست است و باید برای تامین این نیازها و در جهت حفاظت از اراضی ملی قوانین و مقرراتی تبیین شود این در حالیست که برای هر منطقه نیز با توجه به ویژگیهای خاص خود باید مقررات خاصی تدوین و پیاده شود.

فرمانده یگان حفاظت جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: طی سال گذشته میزان تخریب جنگل حدود یک هزار و 15 فقره بوده است که نسبت به سال 85 41 درصد کاهش یافته است این میزان برابر 881 هکتار بوده است که نسبت به سال قبل از ان 23 درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: رفع تصرفات جنگل از 165 فقره به 284 فقره معادل 27 درصد و از 48 هکتار به 130 هکتار معادل 170 درصد افزایش یافته است همچنین میزان تخریب مراتع نیز از 45 هزار و 241 هکتار در سال 85 به 45 هزار و 512 هکتار در سال 86 افزایش یافته است.