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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

با ابلاغ مصوبه دولت؛

هشت عضو کابینه با اختیارات ویژه مسئول کنترل قیمت‌ها شدند

هشت عضو کابینه با اختیارات ویژه مسئول کنترل قیمت‌ها شدند

با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران ، هشت عضو کابینه با اختیارات ویژه مسئول تشکیل کار گروه کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این مصوبه کارگروه کنترل بازار مرکب از وزرای دادگستری ، بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن و معاونان اجرایی، حقوقی و امور مجلس ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.

طبق مصوبه دولت پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمت گذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی ، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند و تصویب ساختار مناسب برای مقابله با افزایش قیمت‌ها از جمله وظایف این کارگروه می‌باشد.

اعضای این کارگروه طبق مصوبه هیات وزیران ، در موضوع یادشده اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور را خواهند داشت.

کد مطلب 706917

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