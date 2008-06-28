به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این مصوبه کارگروه کنترل بازار مرکب از وزرای دادگستری ، بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن و معاونان اجرایی، حقوقی و امور مجلس ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.

طبق مصوبه دولت پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمت گذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی ، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند و تصویب ساختار مناسب برای مقابله با افزایش قیمت‌ها از جمله وظایف این کارگروه می‌باشد.

اعضای این کارگروه طبق مصوبه هیات وزیران ، در موضوع یادشده اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور را خواهند داشت.