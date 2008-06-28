آلمان - اسپانیا؛ جام در انتظار آقای اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلمان به عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت های اروپا (1996 و 1972،1980) و به عنوان تیمی که همواره ، حتی در بدترین شرایط، از بخت کسب جام به شمار می آید مقابل اسپانیایی صف آرایی می کند که در نقطه مقابل این تیم قرار دارد و همواره ، حتی در بهترین شرایط، از صعود به مراحل بالاتر بازمانده اما این بار، وضع فرق می کند.

اسپانیا فقط یک بار در سال 1964 به عنوان قهرمانی رقابت های جام ملت های اروپا دست پیدا کرده و در دیدار فردا به دنبال دومین جام است.

آلمان ها که پس از قهرمانی در یورو 96، هرگز موفق نشده اند در این رقابت ها توفیقی به دست بیاورند، این بار با شکستن طلسم ناکامی 12 ساله خود، به دیدار نهایی راه پیدا کرده اند.

این تیم با وجود اینکه تا پیش از مرحله نیمه نهایی، بازی های به مراتب سهل تری را نسبت به اسپانیا پشت سر گذاشت اما در دیدار با ترکیه در آستانه شکست و حذف از رقابت ها هم قرار گرفت. از سویی اسپانیا اگرچه با حریفان سرسخت تری در مراحل گروهی و یک چهارم نهایی، روبرو شد اما در نیمه نهایی و در دیدار با روسیه، بازی آسانی را پشت سر گذاشت.

تیم یواخیم لو تا بدینجای رقابت ها نشان داده که دروازه و خط دفاعی مستحکمی ندارد که این امر، شکست برابر کرواسی را برای این تیم به همراه داشت ضمن اینکه آلمان در دو دیدار گذشته چهار گل دریافت کرده است. از سویی اسپانیا در همه خطوط نسبت به آلمان برتری دارد و بدون حتی یک شکست گام به دیدار نهایی می گذارد.

آلمان تا به حال 5 گل دریافت کرده در حالی که اسپانیا 3 گل خورده و از سویی در 255 دقیقه گذشته، گلی وارد دروازه این تیم نشده است.

با این اوصاف آنچه در این بازی حرف اول را می زند، دیدارهای گذشته این دو تیم نیست بلکه قاعده بازی کردن در بازی های بزرگ است که آلمان از این حیث نسبت به حریف خود در وضعیت بهتری قرار دارد. ژرمن ها در جام جهانی 2002 با وجود اینکه مدعی نشان نمی دادند اما فینالیست شدند و در جام جهانی دوره قبل هم در جمع چهار تیم پایانی قرار گرفتند.

بی اغراق می توان گفت اگر هر حریف دیگری غیر از آلمان در دیدار نهایی مقابل مردان لوییس آراگونس قرار می گرفت، روی ورق بخت قهرمانی ماتادورها بیشتر بود اما الان هیچ تیمی بر دیگری برتر نیست. اسپانیایی ها قدرت تهاجمی، بازی هماهنگ و عنصر جوانی دارند اما هرگز تجربه آلمانی ها در دیدارهای بزرگ را ندارند که این امر، چشم انداز متفاوت و پیش بینی ناپذیری از این بازی ارائه می کند.

به نظر می رسد آلمان در دیدار با اسپانیا هم با روش 1-5-4 یعنی همان روشی که موفق شد با توسل به آن مقابل تیم های پرتغال و ترکیه به برتری برسد، به میدان برود. لوکاس پودولسکی و باستین شواین اشتایگر در مواقع حمله به هم تیمی بایرن مونیخی خود، میروسلاو کلوزه، اضافه می شوند. بیشتر بازیکنان آلمان در جام جهانی 2006 بازی کرده اند که این یک مزیت بزرگ برای این تیم به حساب می آید.

تیم اسپانیا در طرف مقابل، دیوید ویا، بهترین گلزن جام، را در اختیار ندارد اما این توفیق اجباری نصیب این تیم شده که بازیکن فوق العاده ای چون سسک فابرگاس را از ابتدا در ترکیب خود قرار دهد. ژاوی، اینیستا، سیلوا و کاسیاس، دیگر برگ های برنده تیم اسپانیا در دیدار فینال هستند که سرعت این تیم را در تقابل با حریف خود افزایش می دهند، با این اوصاف کسی چه می داند برنده خوشبخت این دوره از رقابت ها کیست.