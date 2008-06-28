مذاکرات محرمانه اسرائیل با مقامهای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رونامه هاآرتص با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : "آرون آبراموویچ" مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل با حضور در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور محرمانه دیداری را با نمایندگان برخی از کشورها در این آژانس برگزار و خواهان افزایش اقدامات برای توقف برنامه هسته ای(صلح آمیز) ایران شد.

به نوشته این روزنامه، آبراموویچ در این نشست خواهان اقدامات سریعتر و تاثیر گذارتر! آژانس برای توقف برنامه هسته ای ایران شد.

به نوشته هاآرتص، در طی سالهای گذشته این برای اولین بار است که یکی از مقامهای ارشد رژیم اسرائیل در وین حاضر شده و با نمایندگان کشورهای مختلف در آژانس بین المللی انرژی اتمی رایزنی می کند. این نشست در حالی برگزار شده که آژانس و تل آویو به دلیل نگاه تردید آمیز کشورهای عربی به زرادخانه هسته ای اسرائیل، روابط چندان گرمی را با یکدیگر ندارند.

این در حالی است که "عبدالقدیر خان" پدر بمب هسته ای پاکستان، در اظهارت جدیدی آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک نهاد "صهیونیستی- آمریکایی" توصیف کرده است.

به گزارش مهر، با آنکه رژیم صهیونیستی از تسلیحات اتمی بهره می برد و این موضوع سال گذشته با صراحت توسط نخست وزیر این رژیم نیز مورد اشاره قرار گرفت ( البته تل آویو متعاقبا گفته های اولمرت را تکذیب کرد) ولی با این وجود این رژیم جعلی تلاش دارد تا تا به هر نحو ممکن واقعیت موجود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران که عدم انحراف آن از چارچوبهای قانونی بارها از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تاکید قرار گرفته را به گونه ای دیگر جلوه دهد و در این راه قولهای تبلیغاتی آمریکا و جهان غرب نیز با تل آویو همراه شده و به طور مرتب اطلاعات کذبی را درباره ایران منتشر می کنند.