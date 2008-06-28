تیم بسکتبال جوانان در رده دوم تورنمنت "کروشواتس" قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارنهایی تورنمنت چهارجانبه بسکتبال شهر "کروشواتس" صربستان شب گذشته بین دو تیم جوانان ایران و بزرگسالان این شهر برگزار شد. در این دیدار نمایندگان کشورمان با نتیجه 68 بر 78 بازی را واگذار کردند.

تیم بسکتبال جوانان امروز را به تمرین اختصاص می دهد و فردا آخرین دیدار تدارکاتی خود را در شهر کروشواتس برگزار می کند.

تیم بسکتبال جوانان کشورمان که به سرمربیگری رایچویچ نبوشا عازم صربستان شده است فردا شهر کروشواتس را به مقصد بلگراد ترک می کند تا از آنجا عازم استانبول شود. تیم بسکتبال جوانان روز سه شنبه از طریق ترکیه به کشورمان باز می گردد.

تیم بسکتبال جوانان ایران نیمه دوم مردادماه برای شرکت در مرحله دوم مسابقات کشورهای غرب آسیا عازم یمن می شود.