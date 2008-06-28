تولید یک میلیون بشکه ای اروندان تا افق سال 1404

علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: افزایش تولید پایدار نفت و توسعه شرکت با بهره گیری از امکانات بخش خصوصی در زمینه طراحی، نظارت، ساخت تجهیزات و احداث تاسیسات و بهره برداری سریع تر از مخازن مشترک و میدانهای کوچک و با حفظ جایگاه های حاکمیتی میادین نفت و گاز به اهداف شرکت نفت و گاز اروندان جامه عمل می پوشاند.

وی با بیان اینکه در اطراف مرزهای کشور میدانهای مشترک زیادی وجود دارد، افزود: بهینه سازی هزینه های تولید، استمرار تولید و بهره برداری سریع تر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه و همچنین میادین کوچک از برنامه های اصلی شرکت نفت و گاز اروندان در افق چشم انداز 20 ساله کشور است.

کریمی با بیان اینکه مهمترین عوامل در پایداری تولید نفت منابع انسانی، ابزار و تکنولوژی هستند، توضیح داد: در رأس این پارامترها منابع انسانی قرار دارد که امروز در همه شرکتهای نفتی نگهداری نیروی انسانی با چالش روبرو شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز افزون بر منابع انسانی، ابزار و تکنولوژی، بعد چهارمی هم وجود دارد، اظهار داشت: این بعد چهارم تأثیر پذیری و تأثیر گذاری سیاسی است که تکنولوژی و امکان استفاده و دسترسی به آن تابع اهرم سیاسی است و در حقیقت کشورهای صاحب قدرت پس از انقلاب اسلامی در این زمینه به طریقی ایران را با چالش روبرو کرده اند که نمود آن همین تحریم های اخیر است.

وی با اشاره به اینکه توانایی بومی کردن تکنولوژی درحد تولید پایدار نفت در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون مجموعه وزات نفت با حفظ حلقه های ارتباطی در زنجیره های انرژی جهانی، بومی کردن دانش صنعت نفت را آغاز کرده و با تکیه بر توانمندیهای داخلی تلاش برای بومی کردن صنعت رشد و شدت جدی یافته است.