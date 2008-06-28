10 هزار جوان ساروی در طرح تابستانه نشاط و تعالی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن سیدی صبح شنبه در نشستی خبری در ساری اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و 865 نفر را خواهران بسیجی تشکیل می دادند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان وظیفه اصلی همه برنامه ریزان کشور است.

فرمانده سپاه ناحیه ساری با اشاره به اینکه پایگاه های مقاومت بسیج بستر ارتباط جوانان هستند، عنوان کرد: قریب به 20 میلیون نفر جوان در کشور باید اوقات فراغت خود در تابستان برنامه ریزی کنند.

سیدی با بیان اینکه امسال در سطح 114 پایگاه مقاومت مرکز استان طرح نشاط و تعالی اجرا می شود، یادآور شد: افزایش کمی تعداد پایگاههای آموزش دهنده امسال در برنامه سپاه ساری است.

وی با اعلام اینکه امسال 17 هزار و 143 نفر جوان و نوجوان در طرح نشاط و تعالی ساری شرکت می کنند، ادامه داد: پارسال 24 هزار و 211 نفر نیز در برنامه های فوق برنامه این ناحیه حضور یافتند.

این مسئول سپاه ساری بیان داشت: افزایش مهارتهای شناختی، روانی، عاطفی و شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و اصلاح رفتار جوانات در اجتماع و تقویت انسجام اجتماعی جوانان جزء کارکرد اصلی اجرای طرح نشاط و تعالی است.

به گفته سیدی، تقویت بنیه اعتقادی جوانان و استقرار طرح در پایگاههای مقاومت و مساجد و اعتماد سازی در بسیج به عنوان ویژگی های شاخص طرح فوق است.

وی خاطرنشان کرد: اصول حاکم بر نشاط و تعالی، سمت گیری در جهت خدمات رسانی به مردم است و همه تلاشهای فرهنگی بسیج مرهون همکاری مردم است.