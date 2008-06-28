  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

توسط سازمان میراث فرهنگی؛

نخستین انیمیشن تاریخی جهان به صورت فیلم درآمد

جام منقوش شهر سوخته(درخت آسوریک و بز) که از آن به عنوان نخستین انیمیشن جهان یاد می شود ، توسط معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی به صورت فیلم درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت: این فیلم با عنوان " درخت زندگی " در قالب یک  کوتاه 11 دقیقه ای به کارگردانی محسن رمضانی ساخته شده  است .

وی افزود: این جام قدمتی 5000 ساله دارد و در حقیقت پویا نمایی داستان منظومه کهن و معروف "درخت آسوریک و بز" است .

جعفری در ادامه صحبت های خود خاطرنشان کرد: فیلم کوتاهی که با هدف معرفی این جام منقوش (درخت آسوریک و بز) تولید شده، هم اکنون  در بخش فروش و پخش جشنواره های بین الملی سینمای جوان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این جام منقوش به عنوان یکی از آثار مکشوفه مهم در این سایت باستانی تاکنون مورد توجه بسیاری از  پژوهشگران داخلی و خارجی بوده است و بازتاب های علمی فراونی به همرا داشته است.

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد:‌ براساس گفته کارشناسان فرهنگ و زبان‌های باستانی ،این جام منقوش سفالینه که به نادرست "بز شهر سوخته" معروف شده است، در حقیقت پویا نمایی داستان منظومه کهن و معروف "درخت آسوریک و بز" است .

وی ادامه داد: تایید این عقیده از سوی سایر صاحب نظران ، نه تنها هویت بخش سفالینه ‌ای(جام منقوش) است که هم اکنون به عنوان نماد آسیفا در دنیا مطرح شده بلکه گامی مثبت به منظور گشودن و تکمیل پرونده ثبت جهانی یکی از آثار منحصر به فرد میراث فرهنگی ملموس و ملی ایران در یونسکو خواهد بود .

گفتنی است، درخت آسوریک منظومه مفاخره آمیزی است میان بز و نخل که به زبان پارتی سروده شده ولی اکنون به خط پهلوی در دست است .

کد مطلب 706939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها