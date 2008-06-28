نخستین انیمیشن تاریخی جهان به صورت فیلم درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت: این فیلم با عنوان " درخت زندگی " در قالب یک کوتاه 11 دقیقه ای به کارگردانی محسن رمضانی ساخته شده است .

وی افزود: این جام قدمتی 5000 ساله دارد و در حقیقت پویا نمایی داستان منظومه کهن و معروف "درخت آسوریک و بز" است .

جعفری در ادامه صحبت های خود خاطرنشان کرد: فیلم کوتاهی که با هدف معرفی این جام منقوش (درخت آسوریک و بز) تولید شده، هم اکنون در بخش فروش و پخش جشنواره های بین الملی سینمای جوان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این جام منقوش به عنوان یکی از آثار مکشوفه مهم در این سایت باستانی تاکنون مورد توجه بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی بوده است و بازتاب های علمی فراونی به همرا داشته است.

معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد:‌ براساس گفته کارشناسان فرهنگ و زبان‌های باستانی ،این جام منقوش سفالینه که به نادرست "بز شهر سوخته" معروف شده است، در حقیقت پویا نمایی داستان منظومه کهن و معروف "درخت آسوریک و بز" است .

وی ادامه داد: تایید این عقیده از سوی سایر صاحب نظران ، نه تنها هویت بخش سفالینه ‌ای(جام منقوش) است که هم اکنون به عنوان نماد آسیفا در دنیا مطرح شده بلکه گامی مثبت به منظور گشودن و تکمیل پرونده ثبت جهانی یکی از آثار منحصر به فرد میراث فرهنگی ملموس و ملی ایران در یونسکو خواهد بود .

گفتنی است، درخت آسوریک منظومه مفاخره آمیزی است میان بز و نخل که به زبان پارتی سروده شده ولی اکنون به خط پهلوی در دست است .