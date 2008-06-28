به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید "بیپولی" در حوالی میدان انقلاب مشغول فیلمبرداری هستند و به تازگی رضا رشیدپور، سوسن مقصودلو و جلال پشوائیان به گروه بازیگران فیلم اضافه شدهاند.
فیلمبرداری "بیپولی" از نیمه گذشته و طبق برنامه اواخر تیرماه به پایان میرسد. تدوین این فیلم پس از فیلمبرداری آغاز خواهد شد و هنوز تهیهکننده پروژه برای حضور در جشنواره یا اکران عمومی فیلم تصمیم نگرفته است.
از دیگر بازیگران "بیپولی" میتوان به بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، امیر جعفری، سیامک انصاری، بابک حمیدیان، افسانه بایگان، علی علایی، نادر فلاح، افشین سنگچاپ و فرهاد شریفی اشاره کرد. فیلمنامه را نعمتالله و هادی مقدمدوست نوشتهاند، هدایت فیلم آن را تهیه میکند و داستان درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری میشوند.
دیگر عوامل تولید فیلم سینمایی "بیپولی" عبارتند از علیرضا زریندست مدیر فیلمبرداری، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، اعظم بیات طراح گریم، اسحاق خانزادی صدابردار و رضا بختیاری دستیار کارگردان و برنامهریز.
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