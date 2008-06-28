7 میلیارد بشکه نفت در 10 سال آینده کشف خواهدشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، سیف الله جشن سازی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با حضور در جمع مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و کارکنان مناطق عملیاتی چشمه خوش دهلران و پایدار غرب با بیان این مطلب و با اشاره به سه برابر شدن تولید نفت در این مناطق نسبت به ابتدای تاسیس شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، اظهار داشت: پس از تاسیس شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ابتدای سال 1378 و با مدیریت صحیح واصولی ، شاهد منحنی رشد تولید در این شرکت هستیم و شاهد آن نیز سه برابر شدن ظرفیت تولید نفت آن است.

وی افزود: با انجام پروژه های بزرگی چون احداث واحد نمک زدایی ، تزریق گاز ، تقویت فشار گاز و احداث خط لوله جدید 18 اینچ شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این شرکت در امر تولید نفت و گاز باشیم که این حاصل همکاری وهماهنگی مدیریت ستاد تهران و مدیران عامل شرکت های تابعه و کارکنان مناطق عملیاتی می باشد.

وی افزود: با راه اندازی کارخانه NGL3100 شاهد آن خواهیم بود که گازهایی که هم اکنون به اجبار سوزانده می شوند به مدار تولید آمده و روزانه پنج میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ملی ایران برنامه های پنج ساله این شرکت را بر محورهای فعالیت های اکتشافی ، رسیدن به اهداف تعیین شده توسط دولت و پیشرفت طرح ها و ایجاد طرح و کارخانه های جدید بر شمرد و افزود: همه تلاش ما مصروف رسیدن به این چشم انداز هست.

سیف الله جشن ساز با بی اثر خواندن تحریم ها در روند توسعه صنعت نفت کشورمان اظهارداشت: بحث تحریم باید با شاخص تولید سنجیده شود‌ شاخص تولید ما در سال 86 ، تولید روزانه 4 میلیون و 102 هزار بشکه بود که این آمار در سال 87 به مرز 4 میلیون و 230 هزار بشکه در روز رسیده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال تولید نفت به مرز 4 میلیون و 300 هزار بشکه در روز برسد گفت: 30 هزار بشکه از این مقدار از میدان نفتی خشت در حوزه فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران حاصل خواهد شد.

جشن ساز همچنین از ادامه مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با شرکت گازپروم روسیه خبر داد و افزود: به منظور ادامه این مذاکرات، هیات ایرانی با طرف روسی در ماه آینده در تهران و مسکو به مذاکره خواهد نشست تا درباره توسعه میادین نفتی کوه ریگ، دودرو و شوروم تصمیم گیری شود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به توانمندی شرکتها و پیمانکاران ایرانی در توسعه صنعت نفت تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت نهم درحمایت از پیمانکاران و سازندگان داخلی و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، باید از این پیمانکاران حمایت شود که نمونه توانمندی آنها ساخت دکل 87 است.