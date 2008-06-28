بازنگری در جزئیات آئین نامه تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای عالی هدایت استعداد درخشان وزارت بهداشت به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به زودی تشکیل جلسه می دهد و جزئیاتی که مورد نظر برای تغییر در آئین نامه است، مورد توجه قرار می گیرد.

وی با اشاره به اجرای آئین نامه تسهیلات برای دانشجویان استعداد درخشان در دانشگاههای علوم پزشکی یادآور شد: در زمان تصویب این آئین نامه تأکید شده بود که اجرای آن یکساله خواهد بود و به همین منظور پس از یکسال مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تأکید کرد: کلیات این آئین نامه تغییری نخواهد داشت و دانشجویان و دانشگاهها نباید از این بابت نگرانی به خود راه دهند. بازنگری در جزئیات به منظور بهره مندی بیشتر دانشجویان استعداد درخشان صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: هم اکنون شورای معین در شورای عالی هدایت استعداد درخشان جهت تدوین و تصویب شیوه نامه های لازم برای اجرای مصوبات شورا ایجاد شده است.