نماینده مردم تبریز در این باره به خبرنگار پارلمانی مهر گفت: در جلسه اخیر هیئت رئیسه مجلس انتخاب علی افراشته به عنوان رئیس سازمان اداری قطعی شد.

وی با بیان اینکه رئیس مرکز پژوهش های مجلس عصر فردا در جلسه هیئت رئیسه انتخاب می شود، بیان داشت : تا جایی که من با دوستان هیئت رئیسه صحبت کرده ام بعد از ارائه برنامه از سوی 5 نفر از نامزدها، احتمال انتخاب مجدد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم بیشتر از بقیه نامزد ها است.

میرتاج الدینی ادامه داد: در چند روز گذشته آقایان رحمانی فضلی، کوچک زاده ، زارعی و توکلی برای ریاست مرکز پژوهش ها برنامه های خود را به هیئت رئیسه ارائه کرده بودند و فردا قرار است در رابطه با رئیس این مرکز تصمیم گیری شود.