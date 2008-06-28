ایرانیان سراسر جهان یاد جنایت تاریخی آمریکا را زنده نگه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه ای که به مناسبت مرورجنایات آمریکا سخن می گفت، یاد آور شد : 12 تیر سال 1367 روز سیاهی برای کارنامه ننگین لیبرال دموکراسی آمریکایی در تاریخ معاصر است.

وی افزود : دراین روز هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران براساس یک برنامه سری ازقبیل تدارک دیده شده که به تایید بالاترین مقامات رسمی آمریکا رسیده بود، هدف دو فروند موشک رزمناو آمریکایی وینسنس مستقر در آبهای خلیج فارس قرار گرفت و همگی مسافران پرواز این هواپیما از زنان و مردان وکودکان خردسال به شهادت رسیدند.

این مقام نیروهای مسلح گفت : آنچه که در این حادثه بیشتر مایه تاسف و حیرت است آن که فرمانده جانی این ناو به دلیل آنچه که مقامات مسئول کاخ سفید و پنتاگون آن را اقدام شجاعانه نامیدند به دریافت مدال شجاعت از دست رئیس جمهور وقت آمریکا نایل شد. موضوع تاسف بار دیگر در این اقدام جنایت آمیز و تروریستی آمریکا بی توجهی شورای امنیت در قبال این حمله نظامی به یک هواپمای مسافربری معمولی که با وجود همه تلاشهای مذبوحانه آمریکایی ها حتی یک نقطه انحرافی در مسیر پرواز و سایر امور مربوط به پرواز در آن مشاهده نشد به طور قطع یک لکه سیاه در تاریخچه این شورا در تاریخ می باشد.

جزایری افزود : هر چند جنایات هیئت حاکمه آمریکا در جنگهای عراق و افغانستان چنان زیاد و فراتر از تصور است که ممکن است کشته شدن 290 مسافر هواپیمای ایرباس ایرانی در برابر آنها چندان دیده نشود لیکن یادآور اقدامات ضد بشری آمریکاییها رسالتی است که همه ایرانیان دراقصی نقاط دنیا وظیفه دارند دردفاع از انسانیت ومخالفت با جنگ طلبان و تروریست ها به طرح آن بپردازند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در یک فراخوان بین المللی گفت: من از همه هموطنان در سراسر جهان درخواست دارم مراسم پاسداشت 290 انسان بیگناه هواپیمای مسافربری را با شکوه هر چه تمام تر برگزار کنند و ندای مظلومیت ملت ایران و تروریسم دولتی آمریکا را به گوش جهانیان برسانند.

ایرانیان، مسلمانان و همه آزادگان در هر گوشه گیتی اجازه ندهند جنایت فجیع دولت آمریکا در ساقط نمودن هواپیمای مسافربری به فراموشی سپرده شود. وی در ادامه بیان داشت: انتظار دارد همه مراکز متعلق به نظام در خارج از کشور در زنده نگه داشتن این جنایت تاریخی آمریکا وظیفه و رسالت خود را انجام دهند.

سردارجزایری در پایان اظهار داشت: بر خلاف انتظاردشمن جنایاتی از این قبیل کمترین خلل دراراده و عزم جامعه ایران اسلامی در گام برداشتن در مسیر ترقی و تعالی و دستیابی به عناصر قدرت بازدارنده در عرصه های علم و دانش بوجود نمی آورد بلکه آنها را در رسیدن به انواع خودکفایی مصرتر نموده است.