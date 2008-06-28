تساوی استاد بزرگان در هفته دوم / فجر شمس آتیه صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دور سوم مسابقات شطرنج لیگ برتر مردان کشور تیم فجر شمس آتیه 3 بر یک دانشگاه آزاد را برد، راه آهن تهران با همین نتیجه نماینده همدان را شکست داد، تیم مرکزی نیز با این نتیجه مغلوب تیم بانک توسعه صادرات شد، تیم اصفهان مقابل راه آهن شمال با نتیجه با نتیجه 5/3 بر5/0 به برتری دست یافت و بیات بتن گیلان با نتیجه 3 بر یک تیم مهندسی آب زندگان رامتحمل شکست کرد.

دراین هفته از مسابقات استاد بزرگان احسان قائم مقامی و الشن مرادی از تیم فجر شمس آتیه به ترتیب با شجاعت قانع و مهرداد اردشی از تیم دانشگاه آزاد مساوی کردند، نیما حسین زاده از تیم مهندسی آب زندگان مقابل امیر محمد سوزنکار از تیم بیات بتن گیلان به برتری رسید.

درپایان هفته دوم دیدارهای هفته دوم از مسابقات شطرنج لیگ برتر مردان کشور (جام اندیشمندان) پس از تیم فجر شمس آتیه که 18امتیازی است، تیم های راه آهن و دانشگاه آزاد به ترتیب با 5/17 و5/14 امتیاز در رده های دوم و سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

درهفتمین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج مردان کشور ( جام اندیشمندان ) 5 استاد بزرگ ایرانی، 3 استاد بزرگ خارجی، 4 استاد بین المللی و 3 استاد فیده شرکت دارند.