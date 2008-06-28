به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شهرکها ایجاد شده یا میشود و شرکت شهرکهای صنعتی موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدمات شهرک صنعتی به منظور اداره آن اقدام کند.
بر اساس این قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه به همراه تایید شرکت شهرکهای صنعتی استان، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینههای مشترک را که با تایید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم مقام قانونی او مطالبه نمایند.
به موجب این قانون، در صورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تاسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هر دلیل دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی با بازسازی آن موافق نباشند، هیات مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی میتواند نسبت به بازسازی ابنیه و تاسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هر یک از مالکان از هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید.
بر این اساس، در صورت استنکاف از پرداخت هزینههای مزبور بر اساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می شود. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، شرکت شهرکهای صنعتی استان ذیربط با درخواست هیات مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیات کارشناسی خواهد کرد.
بر اساس این قانون، تا زمان تشکیل و استقرار شرکت خدماتی و یا در صورت عدم اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه شرکت مذکور از سوی هیات مدیره شرکت خدماتی، با تشخیص و تصویب مجمع شرکت شهرکهای صنعتی استان، موقتا از جهت اداره امور شهرک قائم مقام هیات مدیره شرکت خدماتی بوده و به حساب آن شرکت اقدام میکند و موظف است ظرف شش ماه با دعوت و تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی برای تعیین هیات مدیره جدید اقدام نماید.
بر این اساس، از زمان تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان، هیات مدیره شرکت خدماتی فاقد سمت مدیریت بوده و از هرگوه اقدام و دخل و تصرف ممنوع است.
همچنین بر اساس این قانون، در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذارندن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد. در صورتی که مالک یا استفادهکننده (متصرف قانونی) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینههای مشترک شود علاوه بر سایر پرداختیها و هزینههای دادرسی و سایر هزینههای مربوط به حداکثر جریمه موضوع تبصره (1) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم میگردد.
به موجب قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، بدهیهای هر واحد بابت هزینههای مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نیست و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گیرنده منتهی میشود.
وزارتخانههای صنایع و معادن و دادگستری نیز موظفند آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
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