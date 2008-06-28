آمریکا به دنبال زمامداران مطیع در دیگر کشورهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ارمنی هایوتس اشخار، این تحلیلگر سیاسی ارمنی گفت: آنچه که برای غرب مهم است صرفاً گرایش زمامداران به سمت آن است.

شاه نظریان افزود: برای غرب در نهایت مهم نیست که چه کسی در نهایت در ارمنستان مسند قدرت را بدست بگیرد آنها حتی حاضرند "چوب زمین شویی" را به عنوان رئیس منصوب کنند به شرطی که این چوب سرش را به سمت آمریکا خم کرده باشد.

وی با اشاره به دخالت های آمریکا در آسیای میانه اضافه کرد: یک چیز واضح و بدیهی است، تا زمانی که در جمهوری آذربایجان و گرجستان طرفداران غرب بر سر قدرت هستند هرگز به مخالفین، مساعدتی جدی از سوی آمریکا نخواهد شد و برعکس تا زمانی که در ارمنستان یک حکومت شرق گرا باشد به جناح مخالف کمک خواهد شد.