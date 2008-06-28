به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی جهانگیری که در سومین جلسه ستاد راهبردی دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: این همایش‌ها با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شناسایی بازارهای هدف و سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.

وی کشورهای امارات، عربستان، چین، ترکیه، آلمان و اتریش را از جمله کشورهای مورد نظر برای برگزاری این همایش‌ها ذکر کرد و گفت: مسئولان اجرایی همایش در حال پیگیری و نهایی کردن محل و زمان برگزاری این همایش‌ها هستند.

وی، معرفی و ارائه اطلاعات جامع و کامل از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را از مهمترین اهداف برگزاری این پیش همایش‌ها دانست و افزود: با تهیه یک (powerpoint) تمام اطلاعات در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به حاضران در همایش‌ها ارائه خواهد شد.

در ادامه این جلسه، ناصر خلیل زاده معاون سرمایه‌گذاری و طرح‌های شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی از راه‌اندازی دبیرخانه دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: از این پس تمام کارهای اجرایی و پیگیری‌ها از طریق این دبیرخانه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری سایتی برای راهنمایی و ارائه اطلاعات در دسترس سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان قرار داشت، افزود: به روز کردن یا راه‌اندازی یک سایت جدید تاثیر بسزایی در جذب سرمایه‌گذار دارد.

خلیل زاده در خصوص تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت: این بسته‌ها با تهیه فرم‌های مخصوص با کمک صندوق حفظ و احیاء، اداره کل مناطق نمونه گردشگری و سایر بخش های مرتبط آماده خواهد شد.

