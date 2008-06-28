مجتمع آبرسانی روستاهای دویره و احمدی بوشهر به بهره برداری می رسد

داراب رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: با بهره برداری از مجتمع یاد شده، 1039 خانوار با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 694 نفر از آب آشمایدنی سالم برخوردار خواهند شد.

وی افزود: مجتمع مذکور دارای یک مخزن زمینی به مساحت دو هزار متر مکعب و یک مخزن هوایی به مساحت 200 متر مکعب است که توانایی پمپاژ 72 مترمکعب آب در ساعت را دارد.

وی با بیان اینکه مجتمع مذکور دارای سه کیلومتر خط انتقال و 26 کیلومتر شبکه توزیع است، یادآور شد: اعتبار کل این پروژه، 26میلیارد و 481 میلیون ریال است که تاکنون 14 میلیارد و 852 میلیون ریال آن هزینه شده و شش میلیارد و 629 میلیون ریال اعتبار تصویبی جهت ادامه ساخت این مجتمع در سال جاری نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر عنوان کرد: منبع تامین آب این مجتمع خط انتقال کوثر خواهد بود و دوره طرح نیز 25 ساله است.

رفیعی پور گفت: در ساخت مخزن بتنی هوایی و زمینی مجتمع یاد شده از استانداردهای لازم و بهترین مصالح استفاده شده است.

وی یادآور شد: ساخت این مجتمع از سال 81 آغاز و تا پایان سال جاری آماده بهره برداری است.