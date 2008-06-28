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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

عرضه سهام پالایشگاه اصفهان فردا در بورس

عرضه سهام پالایشگاه اصفهان فردا در بورس

معاون سازمان خصوصی سازی از عرضه سهام پالایشگاه اصفهان فردا در بورس خبرداد و گفت: سهام مخابرات نیز تا دو هفته آتی در بورس واگذار می شود.

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر از عرضه 5 درصد سهام پالایشگاه اصفهان فردا در بورس خبرداد و پیش بینی کرد که سهام این شرکت فردا با استقبال خریداران مواجه شود.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه این شرکت 30 درصد محصولات نفتی کشور را تولید می کند، افزود: سهام پالایشگاه اصفهان بسیار سود آور است.

وی با اشاره به سود آوری بسیار بالای سهام شرکت کشتیرانی طی یک ماه اخیر پس از واگذاری اظهارداشت: پالایشگاه اصفهان نیز مانند کشتیرانی از ارزش بالایی برخوردار است.

غلامی با بیان اینکه هم اکنون مسئولین سازمان خصوصی سازی در حال بازدید از این پالایشگاه هستند، گفت: علاوه بر این سهام شرکت مخابرات نیز طی دو هفته آتی در بورس عرضه خواهد شد.

وی از زمان واگذاری سهام بانکهای مشمول اصل 44 در بورس اظهار بی اطلاعی کرد. فرداد 208 میلیون و 112 هزار و 905 سهم شرکت پالایشگاه نفت اصفهان به عنوان هشتمین شرکت مشمول اصل 44 وارد بورس خواهد شد.

 

کد مطلب 706992

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