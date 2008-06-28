20 کشور خارجی داروی "ام اس" ایرانی می خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر هاله حامدی فر مدیرعامل مرکز تحقیقاتی و تولیدی سیناژن، مجری طرح تولید داروی بیماران " ام اس " در ایران با اعلام این خبر گفت: همزمان با انتشار خبر تولید موفقیت آمیز داروی حیاتی بیماران صعب العلاج" ام اس" در ایران، آمریکایی ها به عنوان تنها تولید کننده این دارو، تلاش و تبلیغات منفی رسانه ای فراوانی برای کمرنگ نشان دادن این پیروزی و شبهه سازی کیفی در خصوص این داروی ایرانی به کار بستند اما خوشبختانه تمام این تلاش ها در سایه موفقیت بزرگ پژوهشگران و محققان ایرانی و تدابیر مسئولان و رسانه های گروهی داخلی ناکام ماند. به همین خاطر نیز داروی " سنتووکس " ایرانی به دلیل کیفیت بالا ، تطابق با استانداردهای جهانی و قیمتی معادل 50 درصد داروی آمریکایی در حال حاضر مورد توجه اغلب کشورهای دنیا قرار گرفته است.

عضو ارشد گروه علمی ، تحقیقاتی تولید داروی "ام اس " با بیان اینکه در حال حاضر این دارو به صورت گسترده در چند کشور همسایه عرضه شده و با استقبال فراوان بیماران و مجامع علمی، پزشکی نیز مراجعه شده است، خاطرنشان کرد: همزمان با برپایی غرفه سیناژن ، حضور موفقیت آمیز نمایندگان این مرکز علمی ، تحقیقاتی و ارائه ویژگی های داروی تولیدی در هجدهمین کنگره بین المللی متخصصین مغز و اعصاب دنیا که به تازگی در کشور فرانسه برگزار شد، شرکت آمریکایی رقیب که از حضور قدرتمندانه پزشکان متخصص و تولید کننده ایرانی داروی مزبور در این کنگره به خشم آمده بود ، سعی کرد با سنگ اندازی های مختلف مسئولان برگزاری کنگره را مجبور به کارشکنی در رابطه با غرفه ایران نمایند که به دلیل صحت مدارک علمی داروی ایرانی وتایید داروی مورد نظر در مجامع جهانی، آمریکایی ها این بار نیز ناکام ماندند این اقدام در عین حال انتقادهای شدید رئیس انجمن متخصصین مغز واعصاب اروپا را نیز به همراه داشت.

وی در همین حال تصریح کرد: هم اکنون با تقاضاهای فراوان کشورهای خارجی برای واردات داروی "ام اس " ایرانی مواجه شده ایم چرا که هم اکنون بسیاری از بیماران دنیا به دلیل قیمت بالای این دارو که در انحصار آمریکایی ها بود. توان خرید و مصرف ندارند از این رو تولید داروی ایرانی امیدهای تازه ای برای شکست این انحصار و امید به زندگی بیماران دنیا به دنبال داشته است .

این دکتر داروساز با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد بیماران ام اس کشور داروی ایرانی مصرف می کنند، ظرفیت تولید این دارو در کشور را سه برابر مصرف داخلی دانست و خاطرنشان کرد: تولید و عرضه " سینووکس " در ایران موجب جلوگیری از خروج بیش از 60 میلیون دلار از کشور و 20 میلیارد تومان صرفه جویی یارانه ای شده است، از این رو پیش بینی می شود بر اساس سیاست های تدوین شده ، یارانه داروهای وارداتی بیماران صعب العلاج در کوتاه مدت به حداقل های ممکن کاهش یابد.