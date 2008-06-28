باید شیرینی عملکردهای خود را به کام مردم بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین گردهمایی مدیران کل امور کتابخانه های عمومی کشور از ساعت 8.30 امروز در سالن کنفرانش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران آغاز شد.

در ابتدای این گردهمایی منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سخنانی به تشریح وظایف این نهاد در زمان باقی مانده تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) پرداخت و گفت: نهاد کتابخانه های عمومی در بحث روش های ارائه خدمات مرتبط با کتابخوانی، توسعه کتابخانه ها، شیوه برخورد کتابداران با مراجعین و تعامل آنها با اعضا با هدف ارتقای مطالعه مفید در جامعه، خود را موظف می داند و این وظایف را تا آخر پی می گیرد.

وی همچنین بر تعامل بیشتر انجمن کتابخانه های عمومی شهر، شهرستان و استان با دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: مسئولان انجمن ها باید به منظور افزایش تعداد کتابخانه ها و جذب اعتبارات بیشتر، تعامل موثرتری با مسئولان دستگاه های اجرایی در استان و شهرستان ها داشته باشند و در این همکاری ها تجدید نظر اساسی کنند.

واعظی اطلاع رسانی و عرضه دستاوردهای موفق نهاد را به جامعه لازم دانست و گفت: ما باید دستاوردهای موفق مان را به مردم عرضه کنیم تا ثمره تلاش هایی مانند تصویب مبحث توسعه کتابخانه های عمومی کشور را که جزو برنامه میان مدت ماست، بچشند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی اضافه کرد: باید جایگاهی برای توسعه بحث کتابخوانی مفید و نوآوری در مجموعه نهاد باز کنیم، با این وجود برای اینکه بتوانیم تکلیفمان را به ثمر بنشانیم، هنوز راه زیادی را باید طی کنیم.

در ادامه این مراسم چند تن از مدیران ستادی نهاد کتابخانه های عمومی از جمله حمیدرضا چاکری (معاون توسعه کتابخانه های نهاد)، محمد حسنی (مدیرکل منابع)، ناهید امیدنژاد (مدیرکل کتابخانه های عمومی) در خصوص نحوه توزیع کتب و منابع در کتابخانه های عمومی و روش های مفید انتخاب این منابع مطالبی ارائه کردند.

گردهمایی دو روزه مدیران کل امور کتابخانه های عمومی 30 استان کشور بعد از ظهر امروز هم ادامه خواهد داشت و قرار است محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد درباره روند دریافت کتاب از این وزارتخانه توسط کتابخانه های عمومی سخنرانی کند.

گردهمایی مذکور که نخستین گردهمایی مدیران کل امور کتابخانه های عمومی استانهای سراسر کشور در سال 87 است، هم اکنون در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است و فردا نیز ادامه خواهد داشت.