ایجاد اولین شبکه عرضه محصولات الکترونیکی از طریق موبایل در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، با این ویترین، تلفن همراه دیگر تنها یک وسیله برای مکالمه و یا ارسال پیام کوتاه نیست و مفهوم شبکه تلفن همراه در زمینه های تازه ای چون سرگرمی، بازرگانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می شود.

فاز اول این طرح از امروز شنبه هشتم تیرماه جاری راه اندازی شد و در حال حاضر دو سرویس "خدمات متنی" و "ارسال پیام کوتاه از طریق وب" در قالب ویترین به تمامی مشترکین عرضه می شود. با استفاده از خدمات مبتنی بر متن (Text-based Services) دریافت پیام های درخواستی، ثبت نامی و زنگهای تک صدایی (Monotone) بر روی بستر SMS ممکن می شود.

در سرویس پیام های درخواستی در ازای ارسال درخواست از سوی مشترک پیام هایی نظیر آخرین خبرها، پیش بینی وضع هوا، اوقات شرعی شهرهای ایران، لطیفه، تفأل به حافظ، سخن بزرگان و پیام های دیگر برای مشترک از طریق پیام کوتاه ارسال می شود.

در سرویس پیام های ثبت نامی یک سری پیام کوتاه برای مدت زمان معین و یا به محض وقوع رویدادهای خاص مانند به ثمر رسیدن گل در بازی فوتبال برای مشترک ارسال می شود. به عنوان نمونه مشترک می تواند با سفارش بسته "اخبار فوری" به مدت یک هفته هر روز آخرین اخبار را به صورت پیام کوتاه دریافت کند.

ارسال پیام کوتاه از طریق وب (Web SMS) هم یکی دیگر از سرویس های عرضه شده در ویترین ایرانسل است. با استفاده از این سرویس، مشترکین ایرانسل می توانند بدون نیاز به گوشی تلفن همراه و از طریق اینترنت به سایر مشترکین ایرانسل و نیز تمامی افرادی که در ایران و دیگر نقاط جهان از خدمات تلفن همراه استفاده می کنند، پیام کوتاه ارسال کنند.

از نیمه تابستان امسال در ویترین ایرانسل محصولات چند رسانه ای (Multimedia) عرضه خواهد شد که در آن محصولات مختلفی نظیر تصاویر پس زمینه، زنگ های متنوع تلفن همراه، بازی، نرم افزار و محصولات متعدد دیگر برای مشترکین ایرانسل قابل دریافت خواهند بود.

هزینه استفاده از خدمات ویترین از اعتبار مکالمه مشترکین سیم کارت اعتباری کسر شده و به صورتحساب مشترکین سیم کارت دائمی افزوده می شود.

مشترکین با ارسال یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8440 می توانند به طور خودکار فهرست 10 محصول پرطرفدار ویترین را از طریق پیام کوتاه دریافت کنند.