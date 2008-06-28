کره شمالی تمایلی به توقف کامل برنامه هسته ای خود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،"گری سیمور" یکی از مقامهای ارشد در امور مربوط به کنترل تسلیحات در دوره کلینتون در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا خاطرنشان کرد : اقدام کره شمالی در اعلام فعالیتهای هسته ای خود و لغو تحریمها بر پیونگ یانگ از سوی آمریکا "یک گام اولیه سودمند" است،اما همچنان باید کار قابل ملاحظه ای انجام شود تا از خلع سلاحهای هسته ای کره شمالی اطمینان یافت.



وی افزود: دیگر مسائل باقیمانده از جمله اعلام برنامه غنی سازی، اعلام فعالیتهای مربوط به تکثیر سلاحهای هسته ای ، توقف فعالیت تاسیسات هسته ای دیگر و البته منهدم کردن سلاحهای پلوتونیومی و هسته ای همگی از مسائل دشوارتری هستند.

سیمور تصریح کرد: اگر کره شمالی همکاری کند و اجازه دهد که دانشمندان آن نوع نمونه ای را که می خواهند، بگیرند این امکان وجود دارد که با اعتماد قابل توجهی اعلامیه آن را تایید کرد. اما اگر بتوان این کار را ظرف 45 روز انجام داد، سئوال دیگری است. ممکن است کار بسیار دشواری باشد. طبیعتا این نوع فرایند مدت بیشتری را می طلبد. بنابراین من مطمئن نیستم که این کار بتواند به آن سرعت انجام شود، اما اگر کره شمالی اجازه گرفتن آن نوع آزمایشهایی را بدهد که دانشمندان آمریکایی می خواهند، آنگاه می توانیم اعتماد کاملی داشته باشیم که می توانیم اعلامیه آن را تایید کنیم.

وی درباره این اقدام کره به عنوان نشانه ای برای تمایل آن در جهت ورود به جهان بزرگتر و پایان دادن به انزوای خود گفت : فکر نمی کنم که اینگونه باشد. راهبرد کره شمالی طی تقریبا دو دهه گذشته یکنواخت و به شکلی پیوسته بوده است . آنها آماده اند تا قطعات و اجزای برنامه هسته ای خود را در ازای منافع اقتصادی و سیاسی قانع کننده ای بفروشند.

به عقیده سیمور، اما کره شمالی نمی خواهد این برنامه را به طور کامل کنار بگذارد. این راهبردی است که آنها به طور پیوسته آن را دنبال کرده اند. بنابراین خواستار دسترسی به دنیای خارج تا حدی هستند که برای آنها غذا و سوخت و پول بیاورد، اما از اینکه به طور کامل به روی جهان خارج آغوش باز کنند خیلی بیشتر می ترسند، چرا که از نظر آنها این مسئله بقای این رژیم را تهدید می کند.

به گفته این دیپلمات سابق آمریکایی، مهمترین تاثیر لغو تحریمها این است که کره شایستگی دریافت کمکهای مالی از سیستمهای مالی بین المللی از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آسیا را داشته باشد.

سیمور درباره برخورد دولت آینده آمریکا با موضوع هسته ای کره شمالی هم گفت : احساس من این است که هر کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود؛ به احتمال زیاد رویکرد کنونی بوش را تا زمانی ادامه خواهد داد که این روند نتایج قابل توجهی در بر داشته باشد. مسلما اگر کره شمالی همکاری نکند و یا اگر اقدامی تجاوزکارانه را انجام دهد؛ دولت آینده ممکن است رویکرد متفاوتی را اتخاذ کند.

این کارشناس آمریکایی در پایان افزود: به نظر من تا زمانی که راهبرد صعودی " جبران" در محدود کردن برنتامه هسته ای کره شمالی و حداقل حرکت به سوی خلع سلاح ، پیشرفت ایجاد می کند، دولت آینده به حرکت خود در آن مسیر ادامه خواهد داد. ما نمی توانیم از کره شمالی چشم بپوشیم، نمی توانیم آنها را وادار کنیم که سلاحهای هسته ای خود را کنار بگذارند، بنابراین تنها راهی که باقیمانده راهبرد صعودی جبران است.