پایان رقابت یک میلیون و344هزار نفری/ اعلام نتایج اولیه دردهه اول مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون سراسری امسال یک میلیون و 344 هزار و 978 نفر ثبت نام کرده بودند که به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از این تعداد در حدود 600 هزار نفر وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می شوند.

در این کنکور آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی با رقابت 516 هزار و 618 داوطلب صبح امروز، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی با رقابت 458 هزار و 842 نفر و آزمون زبانهای خارجی با رقابت 146 هزار و 653 نفر روز گذشته در 386 شهرستان مختلف کشور به طور همزمان برگزار شد.

کنکور گروههای آزمایشی ریاضی و فنی و هنر نیز در اولین روز برگزاری آزمون با رقابت 317 هزار و 905 نفر در گروه ریاضی و 66 هزار و 533 در گروه هنر برگزار شد.

به گفته وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش کنکور سراسری 87 بدون مشکل و با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت علوم و وزارت کشور با امنیت کامل برگزار شد.

نتایج اولیه و نهایی کنکور 87 بر اساس اعلام سازمان سنجش دهه اول مردادماه و نیمه دوم شهریور ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود. به گفته وزیر علوم حدود 600 هزار داوطلب کنکور 87 در دانشگاهها پذیرش می شوند.