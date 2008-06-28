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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۳

پایان کنکور87 /

پایان رقابت یک میلیون و344هزار نفری/ اعلام نتایج اولیه دردهه اول مرداد

پایان رقابت یک میلیون و344هزار نفری/ اعلام نتایج اولیه دردهه اول مرداد

کنکور سراسری 87 با رقابت یک میلیون و 344 هزار داوطلب صبح امروز با برگزاری آزمون گروه علوم انسانی به پایان رسید. داوطلبان کنکور دهه اول مرداد ماه نتایج اولیه را دریافت خواهند کرد تا در صورت مجاز بودن برای ورود به دانشگاه انتخاب رشته کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون سراسری امسال یک میلیون و 344 هزار و 978 نفر ثبت نام کرده بودند که به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از این تعداد در حدود 600 هزار نفر وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می شوند.

در این کنکور آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی با رقابت 516 هزار و 618 داوطلب صبح امروز، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی با رقابت 458 هزار و 842 نفر و آزمون زبانهای خارجی با رقابت 146 هزار و 653 نفر روز گذشته در 386 شهرستان مختلف کشور به طور همزمان برگزار شد.

کنکور گروههای آزمایشی ریاضی و فنی و هنر نیز در اولین روز برگزاری آزمون با رقابت 317 هزار و 905 نفر در گروه ریاضی و 66 هزار و 533 در گروه هنر برگزار شد.

به گفته وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش کنکور سراسری 87 بدون مشکل و با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت علوم و وزارت کشور با امنیت کامل برگزار شد.

نتایج اولیه و نهایی کنکور 87 بر اساس اعلام سازمان سنجش دهه اول مردادماه و نیمه دوم شهریور ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود. به گفته وزیر علوم حدود 600 هزار داوطلب کنکور 87 در دانشگاهها پذیرش می شوند.

 

کد مطلب 707021

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