412 میلیارد تومان سرمایه گذاری در همدان برای 3314 نفر شغل ایجاد می کند

خسرو سامری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این اعتبار صرف راه ‌اندازی سه طرح اشتغالزا در همدان، چهار طرح در ملایر، چهار طرح در نهاوند، چهار طرح در تویسرکان، پنج طرح در اسدآباد، سه طرح در رزن، سه طرح در بهار و چهار طرح در کبودراهنگ خواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار طرح نیز به صورت مشترک در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: هر کدام از شهرستانها که سرمایه‌گذار خود را سریع‌تر معرفی کند امتیاز اجرای این طرح‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

سامری توجه به قابلیت‌های استان همدان را در تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری موثر دانست و با اشاره به قرار گرفتن غنی‌ترین معادن دولومیت در شهرستان نهاوند، گفت: نوع برخورد با طرحها، حمایتی است و برنامه‌ریزی‌ها به گونه ‌ای انجام می‌شود که در کمتر از چهار سال به بهره ‌برداری برسد.

سامری از اجرای طرح معافیت‌های مالیاتی شهرک‌های تولیدی و صنعتی در همدان خبر داد و گفت: در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان همدان طرح معافیت مالیاتی شهرکهای تولیدی - صنعتی که در شعاع خارج از 30 کیلومتری همدان اجرایی شوند، به تصویب رسید.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان همچنین از ابلاغ یک هزار و 150 میلیارد تومان اعتبار در سفر دوم هیئت دولت به استان همدان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر سه منطقه برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان همدان شناسایی شده است و کارشناسان موقعیت مکانی این سه منطقه را بررسی می‌کنند.

سامری از تامین نشدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان ابراز تاسف کرد و گفت: امسال با توجه به سیاستهای بانک مرکزی در زمینه سرمایه در گردش، هنوز واحدهای تولیدی با مسئله تامین سرمایه درگردش مواجه هستند و اگر در یک ماه آینده این اعتبار تأمین نشود به طور قطع شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی خواهیم بود.