مرکز کنترل ترافیک کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه پیش ازظهر شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: مدیریت شهری به لحاظ گستردگی فضای کاری، دارای ابعاد وسیع و پیچده ای است و چنانچه همراه با تلاش و پیگیری به کارها پرداخته نشود در روند زندگی مردم خلل ایجاد می شود.

مجید غفوری اظهار داشت: در اجرای طرحهای عمران شهری و زیباسازی توسط شهرداری توجه به سرعت عمل همراه با کیفیت ضروری است زیرا اگر اجرای طرحها در زمان و برنامه های پیش بینی شده به انجام نرسد، شیرینی کارها به تلخی تبدیل می شود.

وی افزود: مسولان شهرداری کرمانشاه طبق برنامه ریزی های به عمل آمده متقبل شده اند که از اوایل اردیبهشت ماه روزانه دو هزار تن آسفالت در سطح شهر بریزند اما تاکنون این تعهد انجام نشده و تنها حدود 56 هزار تن آسفالت ریخته شده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه با توجه به پتانسیلها و ظرفیتها در شهر کرمانشاه باید بیش از پیش تلاش کرد افزود: ضرورت دارد از زمان و فرصت کاری نهایت استفاده شود و تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما طرحها و برنامه ها به نتایج مطلوبی برسند.

وی عنوان کرد: شهرداران مناطق شش گانه کرمانشاه باید با تمام توان و تلاش در جهت رفع مشکلات گام بردارند و چنانچه در این راستا حرکت نکنند نام شهردار پسندیده آنان نخواهد بود.

غفوری با بیان اینکه در تمامی مناطق شهرداری باید اکیپ آسفالت و زیبا سازی وجود داشته باشد بیان داشت: متاسفانه در بعضی از معابر ملکهایی که تعارض ملکی دارند در عبور و مرور مردم مشکلاتی را ایجاد و چهره شهررا نامطلوب جلوه می دهند اما شهرداری منطقه اقدامی در جهت رفع موانع موجود و حل موضوع انجام نمی دهند.

وی با بیان اینکه در تمامی میادین باید مبلمان شهری مناسب ایجاد شود، خاطرنشان کرد: شهرداران مناطق باید نسبت به تمام حوزه کاری خود شناسایی دقیقی داشته باشند و با کار شبانه روزی فضای مناسبی برای مردم ایجاد کنند.

استاندارکرمانشاه با اشاره به شرایط آب و هوایی کرمانشاه تصریح کرد: شهری مانند کرمانشاه باید تولید گل و نهال داشته باشد و شهرداری کرمانشاه باید تلاش نماید تا در چند سال آینده مرکز گلخانه در سازمان پارکها راه اندازی شود.

وی در ادامه بیان داشت: اقدامات خوبی در شهر کرمانشاه آغاز شده اما هنوز روند مطلوب خود را پیدا نکرده اند.

وی در ادامه سخنان خود از شروع بکار روند مطالعاتی پروژه قطار شهری کرمانشاه خبر داد و گفت: خوشبختانه با پیگیری ها و تلاش های انجام گرفته روند مطالعاتی پروژه قطار شهری شروع شده و امیدواریم تا پایان سال جاری کار اجرایی آن آغاز شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به افتتاح دو پروژه مرکز هوشمند ترافیک و پل زیر گذر تقاطع ترمینال اسلام آبادغرب گفت: معاونت ترافیک شهرداری کرمانشاه باید تلاش نماید تا در تمامی شهر دوربین کنترل نصب شود.

وی اظهار داشت : اگر برخی مشکلات در اجرای طرح زیر گذر ترمینال اسلام آباد وجود نداشت این طرح زودتر افتتاح می شد.

حمید رضا صارمی، شهردار کرمانشاه نیز در این مراسم با اشاره به ویژگیهای پروژه زیرگذر ترمینال راه کربلا گفت: عملیات بتن ریزی این پل در در دی ماه سال گذشته آغاز شده با پشت سر گذاشتن زمستانی بسیار سرد این پروژه افتتاح شود.

وی افزود: یکی از مشکلات شهر کرمانشاه حمل و نقل درون شهری و ترافیک است که با انجام پروژه هایی نظیر تقاطع های غیر همسطح و زیرگذر و روگذر می توانیم در بهبود این وضعیت موثر باشیم.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: تلاشهای شبانه روزی انجام گرفته تا این پروژه با این سرعت امروز به بهره برداری برسد.

صارمی در ادامه دیگر پروژه افتتاحی شهر کرمانشاه را مرکز کنترل هوشمند ترافیک شهرداری عنوان کرد و گفت: هوشمند کردن چهار راه ها اقدام بسیار خوبی است که می تواند در روانسازی ترافیک بسیار موثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این پروژه شامل دو بخش کنترل هوشمند و نظارت تصویری است گفت: در بخش نظارت تصویری سومین استانی در کشورهستیم که موفق به راه اندازی این پروژه شدیم.

صارمی تصریح کرد: این طرح از سال 86 آغاز شده است و هم اکنون سه راه حافظیه و 22 بهمن و چهار راه بسیج به کنترل هوشمند مجهز هستند.

وی افزود: میدان جهاد، چهار راه مدرس و چهار راه بسیج دوربین های مرکز نظارت تصویری نصب شده اند و کنترل ترافیک در این چهار راه ها توسط این بخش انجام می شود.

شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: فاز دوم این طرح تجهیز 18 چهار راه به کنترل هوشمند ترافیک و نظارت تصویری است.