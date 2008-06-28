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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۸

برای نخستین بار در کشور؛

عمل لاپاراسکوپی برای خارج کردن حاملگی شکمی در شیراز انجام شد

شیراز - خبرگزاری مهر: عمل لاپاراسکوپی برای خارج کردن حاملگی شکمی برای اولین بار در کشور در بیمارستان زینبیه شیراز انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید البرزی، جراح این عمل ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: حاملگی شکمی یکی از انواع نادر بارداریهای غیر طبیعی بوده که لانه گزینی در حفره شکنی انجام می شود و جنین تا سه ماهه دوم و گاهی سه ماهه سوم قابلیت رشد دارد اما در نهایت چون جفت در جای طبیعی خود نیست خون رسانی به جنین کاشه یافته و از بین می رود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بافت جفت حالت تهاجمی داشته به بافتهای اطراف خود نفوذ می کند و چسبندگی ایجاد می شود به طوریکه عمل جراحی باز به دلیل امکان آسیب دیدگی روده ها و رگهای اصلی بدن بسیار خطرناک است.

وی افزود: بیماری که در بیمارستان زینبیه شیراز در 17هفتگی حاملگی قرار داشت با سونوگرافی مشخص شد حاملگی او از نوع شکمی است که با توجه به خطر آسیب دیدگی روده ها و رگهای اصلی در عمل جراحی باز و از طرفی دید بهتر و بزرگنمایی در جراحی لاپاراسکوپی، بیمار از طریق لاپاراسکوپی تحت عمل قرار گرفت و تمام محتویات حاملگی از شکم وی بدون صدمه به دیگر اعضای حیاتی خارج شد.

این فوق تخصص نازایی و اندسکوپی زنان گفت: در حال حاضر در بیمار هیچگونه آثار فعالیت سلولهای جفتی وجود ندارد و در بهبودی کامل به سر می برد.

کد مطلب 707052

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