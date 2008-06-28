عمل لاپاراسکوپی برای خارج کردن حاملگی شکمی در شیراز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید البرزی، جراح این عمل ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: حاملگی شکمی یکی از انواع نادر بارداریهای غیر طبیعی بوده که لانه گزینی در حفره شکنی انجام می شود و جنین تا سه ماهه دوم و گاهی سه ماهه سوم قابلیت رشد دارد اما در نهایت چون جفت در جای طبیعی خود نیست خون رسانی به جنین کاشه یافته و از بین می رود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بافت جفت حالت تهاجمی داشته به بافتهای اطراف خود نفوذ می کند و چسبندگی ایجاد می شود به طوریکه عمل جراحی باز به دلیل امکان آسیب دیدگی روده ها و رگهای اصلی بدن بسیار خطرناک است.

وی افزود: بیماری که در بیمارستان زینبیه شیراز در 17هفتگی حاملگی قرار داشت با سونوگرافی مشخص شد حاملگی او از نوع شکمی است که با توجه به خطر آسیب دیدگی روده ها و رگهای اصلی در عمل جراحی باز و از طرفی دید بهتر و بزرگنمایی در جراحی لاپاراسکوپی، بیمار از طریق لاپاراسکوپی تحت عمل قرار گرفت و تمام محتویات حاملگی از شکم وی بدون صدمه به دیگر اعضای حیاتی خارج شد.

این فوق تخصص نازایی و اندسکوپی زنان گفت: در حال حاضر در بیمار هیچگونه آثار فعالیت سلولهای جفتی وجود ندارد و در بهبودی کامل به سر می برد.