استفاده از اینترنت بی سیم در خودروهای کرایسلر امکانپذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آمریکا تاکنون تنها خودروهای کلاس لوکس مجهز به اینترنت بی سیم بودند اما اکنون شرکت کرایسلر اعلام کرده است که روی تمام خودروهای "کرایسلر 2009" که تا چند هفته آینده وارد بازار می شوند امکان دسترسی به اینترنت با سیستم بی سیم وجود دارد. به این ترتیب دارندگان این خودروها می توانند می کنند برای مثال از داخل خودروی خود ایمیل ارسال کنند.

به گفته مقامات این شرکت خودروسازی، خودروهای جدید "کرایسلر 2009" مجهز به سیستمی با عنوان UConnect web هستند که امکان ورود به اینترنت بی سیم را فراهم می کند.

با انتشار این خبر پلیس راهنمایی و رانندگی آمریکا مخالفت صریح خود را با این سیستم اعلام کرد. به گفته پلیس در شرایطی که مکالمه با تلفن همراه هنگام رانندگی خطرناک است کار با رایانه در هنگام رانندگی یک جنابت بزرگ به شمار می رود.

این درحالی است که مقامات کرایسلر تاکید کرده اند که سیستم UConnect web تنها برای سرنشینان و به خصوص برای افرادی است که در صندلیهای عقب نشسته اند و راننده تنها زمانی مجاز به استفاده از اینترنت است که توقف کرده باشد.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، سیستم UConnect web در حدود 500 دلار (318 یورو) با هزینه اشتراک ماهانه در حدود 30 دلار (19 یورو) قیمت خواهد داشت.

اولین مدلهای خودروهای جیپ، دوج و کرایسلر مجهز به این سیستم بی سیم از ماه آگوست وارد بازار می شوند.